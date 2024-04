"Los cambios de las directrices de comercio llegan tarde", dicen los alcaldes, que defienden el consenso

Los alcaldes quieren que el debate para la modificación de las directrices regionales de Comercio se lleve a cabo teniendo en cuenta una visión global de Asturias y atendiendo al interés general de todo el territorio. Y hay una cierta coincidencia entre algunos en dos puntos: que la revisión llega con demora y que a nadie debería extrañar que un regidor defienda la consecución de inversiones para su concejo. Así lo ven los consultados por este periódico que han accedido a dar su opinión al respecto de la polémica pública suscitada a partir de la reclamación de Siero de que se agilicen los cambios en la norma para no perder la inversión que pretende realizar en el polígono de Bobes la multinacional americana Cotsco. Es entendible que "un alcalde defienda a su concejo, Adrián Barbón lo recordará de cuando era alcalde de Laviana", explicó el regidor de Llanera, Gerardo Sanz, uno de los que se pronunció con mayor nitidez. "Y si van dos años desde que se está hablando de este tema igual es que vamos un poco tarde", añadió.

En torno a las directrices regionales de Comercio se han generado múltiples declaraciones, réplicas y contrarréplicas a partir de la situación de Siero, que contó en sus planteamientos hace ya meses con el apoyo del PP y de la Cámara de Comercio de Oviedo. El debate ha ido ganando presencia pública a través de las demandas del regidor sierense y las respuestas que le daba el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), considerando que la cuestión debía ser objeto de un diálogo sosegado y una revisión consensuada. Este domingo fue el propio presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, el que entró en escena. Aunque sin citar al regidor sierense, de su mismo partido, censuró su modo de afrontar el debate y pidió abandonar la "bronca" y la "polémica estéril". Anunció además la constitución, esta semana, de un grupo de trabajo para abordar la reforma de las directrices, porque la entendía necesaria, "no porque lo diga un alcalde".

El de Siero, por su parte, respondió ayer tras ser preguntado de nuevo por la cuestión para recordar, entre otras cosas, que fue a través de un acuerdo del Consejo de Gobierno del 1 de julio de 2022 como se decidió afrontar la revisión. "Vamos ya camino de dos años", dijo para destacar que poco o nada se ha avanzado. García planteó también que espera poder estar en ese grupo de trabajo.

En la idea de poder participar también incidió la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. "Estaré encantada de dar mi opinión en la mesa de trabajo sobre las directrices cuya creación ha anunciado el Gobierno. Es ahí donde creo que deben darse las opiniones sobre un asunto que es de interés general, no particular. Unas directrices que favorezcan un desarrollo comercial en su conjunto y con criterios de cohesión territorial", señaló la regidora, única mandataria de uno de los grandes concejos que accedió a opinar.

Otros responsables de concejos de la zona centro coinciden en la necesidad de la revisión y también apuntan a los dos años que lleva sobre la mesa el asunto.

Para el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, "parece claro que las directrices necesitan una revisión" que "deberá responder al interés general, que considero está entre la necesaria promoción de la actividad económica, la creación de empleo y la protección al pequeño y mediano comercio". El regidor recuerda, además, que solo cinco años después de su aprobación, allá por el 2005, ya fue necesario adaptar las directrices y que desde entonces pasaron catorce años. Asimismo, comprende la inquietud que puede existir al no haberse producido todavía la modificación cuando esta ya se acordó en 2022.

Postura similar la del alcalde de Carreño, Ángel García. "Es el Gobierno autonómico quien debe defender el interés general de la región y quien tiene competencias para definir una norma. Eso sí, teniendo en cuenta a los diferentes agentes sociales y Administraciones locales, con debate y diálogo hasta llegar a una norma de consenso y no a golpe de oportunidad o necesidad puntual", opina. Respecto a la polémica que existe con el regidor sierense, prefiere no hacer valoraciones, pues "cada Alcalde defiende los intereses de su concejo, es lo que se espera y es muy difícil captar inversión".

Mientras, el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, considera que "está bien que se cree un grupo de trabajo y que en él puedan intervenir todas las partes afectadas, es bueno que se llegue a un consenso para toda Asturias".

Gerardo Sanz, regidor de Llanera, incide en que su concejo también está afectado por los condicionantes de las normativas autonómicas y llama la atención sobre la petición de "calma" ante un asunto que lleva más de dos años encima de la mesa. "Todos los alcaldes defendemos con uñas y dientes a nuestros concejos", subraya preguntado por la posición del de Siero, al que "llevo oyendo hablar de Cotsco hace más de dos años".

La multinacional americana quiere instalar en Bobes una gran superficie, pero choca con las directrices, que no permiten que en determinados ámbitos se instalen espacios de más de 2.500 metros cuadrados de venta. El alcalde sierense insistió en su postura: "Van camino de dos años y si ahora decimos que vamos a hacer este trabajo bueno, yo no comparto que se diga que si el alcalde mete ruido, yo soy más como la canción de Izal, que dice: ‘Tú me pides cama, yo te doy velocidad’", señaló.

Indicó que espera estar en esa mesa y que "esto llega tarde, pero esperemos que no sea demasiado tarde".

Por su parte, Barbón explicó que no sabe por qué el regidor de Siero "se da por aludido", puesto que "no cité a ningún alcalde". Acto seguido volvió a la carga con el tema de cómo se había logrado desbloquear la apertura del centro de Amazon en Bobes. "Para que la operación fuera un éxito, lo que menos se necesitó fue ruido y exhibicionismo", dijo. "Yo comparto que las directrices deben actualizarse (...) Se hará de forma consensuada, pacífica y dialogada, escuchando mucho a FADE, las organizaciones sindicales, las tres Cámaras de Comercio y los ayuntamientos", concluyó.

