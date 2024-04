Pequeñas historias para alegrar la vida

Hay numerosos estudios sobre la importancia de una sonrisa. Se apunta, por ejemplo, que es más fácil romper el hielo entre personas que no se conocen, genera confianza y además, por aquello de que se liberan endorfinas al sonreír, también mejora la salud y nos mostramos más empáticos. Por todo ello, las sonrisas deberían ser algo fundamental a cualquier edad, aunque cada vez escasean más, al menos en la edad adulta.

Con el objetivo, no de conseguir que todo el mundo sonría, que también, sino de contar, en un máximo de 200 palabras, esa historia de cordialidad, simpatía o empatía que consiguió un impacto positivo en nuestras vidas, El Corte Inglés, en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA, pone el marcha el I Concurso de microrrelatos "La sonrisa que lo cambió todo".

Dirigido a mayores de 18 años residentes en Asturias, el certamen arranca a las 12.00 horas de hoy, 23 de abril, y finaliza el próximo 23 de mayo a las 22.00 horas. Los interesados deberán escribir su microrrelato, que ha de ser original, en castellano o en asturiano, y entregarlo físicamente en alguno de los Corte Inglés de Asturias –Oviedo, Gijón o Avilés–, en la sección de Librería.

Se deberá entregar en un sobre cerrado que contenga dos sobres: en el interior del sobre denominado "A" se deberán incluir dos sobres, denominados "B" y "C". El sobre denominado "B" contendrá 4 copias del microrrelato mecanografiado. Una hoja por copia. En el exterior solamente se pondrá la identificación "Sobre B: Microrrelato", el título del microrrelato y el pseudónimo. El sobre deberá estar cerrado.

En el sobre denominado "C" se deberán incluir los datos personales completos: nombre y apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico. En el exterior solamente se pondrá la identificación "Sobre C: Datos", el título del microrrelato y el pseudónimo. El sobre deberá estar cerrado.

En el exterior del sobre "A", solamente se pondrá la identificación "Sobre A", el título del microrrelato y el pseudónimo. El sobre A, cerrado, será depositado en la urna habilitada para ello en la librería de alguno de los tres Centros de El Corte Inglés en Asturias –Oviedo, Gijón y Avilés.

Elección de ganadores

Se otorgarán dos premios, uno al microrrelato ganador, que se llevará una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 500 euros y un lote de productos literarios; y, al finalista , una tarjeta regalo de El Corte Inglés 250 euros y un lote de productos literarios.

Los ganadores del concurso serán elegidos por un jurado formado por 6 personas, 3 designadas por El Corte Inglés y 3 designadas por LA NUEVA ESPAÑA, Este jurado valorará en el texto la originalidad, calidad narrativa y mensaje del microrrelato, y los premios se otorgarán a los microrrelatos que sean considerados merecedores de la distinción por unanimidad o por mayoría de votos. Si no hubiera unanimidad, el jurado podrá entregar un premio ex aequo a los dos relatos finalistas.

Esta decisión del jurado será inapelable y se publicará en junio de 2024. La entrega de premios, previsiblemente, se celebrará el 20 de junio, coincidiendo con el "Yellow Day, el Día más feliz del año" –jornada que surgió como una contraposición del Blue Monday, que es considerado como el más triste–, en uno de los tres centros de El Corte Inglés en Asturias.

La identidad de los ganadores del concurso se publicará en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA así como en la web de los centros de El Corte Inglés de Asturias

Como escribía Frank Irvin Fletcher al hablar de la sonrisa: "No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a aquel que la recibe sin empobrecer a quien la da. Ocurre en un momento, como un flash en la memoria, pero, se mantiene siempre en el recuerdo. Crea felicidad en el hogar. Favorece el trato en las reuniones y la cortesía entre amigos. Elimina el cansancio, es amanecer del desánimo, es crepúsculo de la tristeza y el mejor antídoto natural para los problemas. No puede ser comprada, suplicada, prestada ni robada, pero es el bien más valorado de la tierra cuando se da sin pedir nada. Cuando los demás estén cansados para darnos una sonrisa démosles una de las nuestras. Porque nadie necesita tanto una sonrisa, que aquellos a quienes ya no les queda ninguna para dar".

El mundo, con más sonrisas, ganaría bastante.