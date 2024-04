Estas son las obras que mejorarán el trazado del AVE en Asturias: el calendario que maneja el Gobierno regional

Las obras que completarán la mejora de las vías en Asturias para el AVE tendrán que esperar todavía más de dos años, según el calendario que maneja el Gobierno regional y que depende de Adif, empresa responsable de la infraestructura ferroviaria.

El Principado espera que la renovación integral del tramo de vía que va desde Pola de Lena hasta Oviedo se licite en el segundo semestre de este año, con un precio de casi 100 millones de euros.

Las obras empezarían en 2025 y entrarían en servicio a partir de 2027. Las mismas permitirían poder elevar la velocidad de los trenes de alta velocidad que circulan por esa zona, actualmente limitados en varios tramos. Paralelamente a esa actuación también está previsto abordar las obras de renovación integral del túnel de El Padrún, que en este caso entraría en servicio en 2026.

Posteriormente quedaría pendiente la reforma ferroviaria del tramo entre Gijón y Oviedo. Esos trabajos consistirían en la instalación de nuevas traviesas (los elementos que unen los carriles de la vía) y está previsto que se liciten "a partir de 2026". Las traviesas son clave. Permitirían que más adelante –para esto no hay fecha fijada– se pudiese instalar del ancho internacional a través del triple hilo, que permite la convivencia de los trenes de larga distancia con los cercanías. Todas estas actuaciones se engloban en un gran plan de mejoras ferroviarias en la región, destinadas tanto a AVE, cercanías y mercancías.

El Gobierno regional cifra en 120 millones de euros el total las inversiones pendientes entre Lena y Oviedo para la adaptación y renovación de las vías, según manifestó este martes Alejandro Calvo, consejero de Fomento, en una comisión en la Junta General del Principado de Asturias. Estas obras que están pendientes y que el Principado considera esenciales se harían de forma simultánea. Las mismas, en esencia, permitirían aprovechar más el impulso de la llegada de la alta velocidad, que ahora se acelerará con los trenes Avril. La velocidad de los convoyes se ve reducida desde Pola de Lena hasta Oviedo y Gijón. Actualmente, los trenes de larga distancia que recorren ese tramo no suelen pasar de unos 90 kilómetros por hora, aunque depende de la zona, debido a limitaciones de la vía, como curvas u otros impedimentos.

Cuando se hagan los trabajos que quedan pendientes, los primeros cálculos apuntan a que se podría aumentar la velocidad media en unos 20 kilómetros por hora, aunque son estimativos. En cualquier caso, se ganaría tiempo y se reducirían los trayectos, viéndose beneficiados los trenes Avril. Estos convoyes, según reveló el Consejero, ya están subiendo la velocidad en treinta kilómetros por hora en algunas pruebas.

Debate en rigor

"Ahora que ya están a la venta los billetes de los Avril y hemos visto los trenes con la pegatina "AVE" podemos abordar este debate con rigor, separando las infraestructuras de los servicios, defendió Calvo, que recordó que las obras entre León y La Robla para adaptar las vías e instalar el triple hilo están actualmente en licitación. El Consejero volvió a celebrar el impulso de los nuevos trenes mientras sigue el alto ritmo de la venta de billetes de cara al 21 de mayo. Mientras llega esa fecha, el Ministerio de Transportes, esta vez sí, va cumpliendo con el calendario previsto. Mañana, de hecho, está previsto que tenga lugar el primer ensayo comercial de un viaje entre Asturias y Madrid con estos nuevos convoyes.

Calvo pasó revista de toda la actualidad ferroviaria y se posicionó con Óscar Puente, ministro de Transportes, en su pugna con Ouigo, operador privado. "Los operadores privados no son privados, son empresas públicas de otros países. La liberalización no (la de ahora) no es real, lo es en base a costes", recalcó Calvo a preguntas de los grupos.

