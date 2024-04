Queipo (PP), tajante sobre la situación de Sánchez: "A Asturias ya no le puede ir peor"

Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, se lanzo esta mañana al ataque tras el anuncio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que se tomará un periodo de reflexión para decidir si sigue o no al frente del Ejecutivo. Queipo ha criticado también a Adrián Barbón, presidente del Principado, que ha mostrado su apoyo a Sánchez. "Deja al Gobierno en situación de interinidad y a España paralizada. Estamos ante un victimismo calculado y una estrategia socialista perfectamente llevada a cabo. Ya está bien, no se puede intentar llevar un problema judicial a un problema político", dijo Queipo esta mañana en la Cope. " Y que Barbón salga a defender esta pantomima dice bien poco de cómo esta ahora el Partido Socialista. A Asturias, con un Gobierno de la nación que nos miente ayudado por un Gobierno regional que se calla, ya no le puede ir peor", recalcó.

Queipo fijó ayer la posición del principal grupo de la oposición en Asturias, después de la intervención de Feijóo, líder nacional. "Sánchez quiere convertir un problema judicial en una sobreactuación política. Lo que Sánchez está haciendo es una dejación de funciones sin precedentes intentando polarizar aún más la política española para intentar hacer ver que todos los políticos somos iguales, algo que es indecente". En opinión de Queipo, en la carta de Sánchez sólo hay victimismo y estrategia política para movilizar a su electorado. En lugar de desaparecer de esta manera, algo sin precedentes en nuestra historia reciente, Sánchez debería dar explicaciones en sede parlamentaria. España, en cualquier caso, no se merece este nivel político", dijo ayer.