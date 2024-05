El mensaje de "gratitud" que Sánchez le ha pedido a Barbón que traslade a los asturianos: "Ha sentido vuestro empuje"

Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), intervino hoy en la asamblea de militantes celebrada en Oviedo y trasladó un mensaje de parte de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, más de una semana después de que anunciase su continuidad al frente del Ejecutivo central. "Ha sentido el cariño de Asturias y me pide de corazón que os traslade su gratitud. Está muy contento de sentir el empuje de Asturias", dijo Barbón, ante un sonoro aplauso de los militantes, dirigentes de la FSA y del Gobierno autonómico.

Barbón ofreció un discurso con varias claves nacionales e hizo referencia a las próximas elecciones en Cataluña y también a las europeas. "Tenemos que volcarnos en ellas (en las europeas)", dijo el Presidente, que destacó el trabajo del eurodiputado Jonás Fernández, que irá el séptimo en la lista del PSOE, "el puesto más alto en treinta años para un asturiano", presumió Barbón. "Aquí nadie nos impuso nada desde Madrid", aseguró el Presidente en referencia, aunque sin citarlo, al PP asturiano y la elaboración de las listas para las europeas, fraguadas por la dirección nacional. "Es verdad que negocié directamente con el secretario general", aseguró Barbón, que habló con Sánchez sobre la posición final de Jonás Fernández, presente en la asamblea de esta tarde. "Se valoró mucho el trabajo de Jonás, nuestra fuerza (la de la FSA) y también que somos uno de los tres gobiernos socialistas que hay en España".

Barbón también defendió a capa y espada el rumbo de su Gobierno. Habló de los presupuestos, "los más altos de la historia", de la ley de impulso demográfico, de las escuelinas, de los datos de empleo, del número de importaciones...En un claro discurso positivo, reconoció no obstante que pese a la buena coyuntura que afirmó que existe, "no significa que no haya problemas". Barbón insistió también en que la crispación que ve en la política nacional se ve ya en Asturias y en parte lo explicó por "el cambio de liderazgo en la derecha, que obedece a órdenes de Madrid", en referencia a Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, al que critico en varias ocasiones sin citarlo.

Sobre la negociación abierta para la oficialidad del asturiano dijo que aunque "parecía que había algún cambio en algún actor político no era tan real, era maquillaje". Y aunque se mostró consciente en que no se darán los 27 votos necesarios para modificar el Estatuto indicó que "llevaremos la propuesta a la Junta para que nadie busque disculpas". Para Barbón "el asturianismo se dice, no se practica", dijo, parafraseando a Pedro de Silva.

"Me gustaría que nos imitasen en el estilo de la buena política, que es el estilo de la FSA, aunque si nos quieren imitar en otras cosas no nos parecerá mal. La responsabilidad que tenemos no es menor. No solo diseñamos para nosotros, también para el partido de la oposición", aseguró Barbón. Según la tesis que ofreció, el PP de Asturias imita al PSOE en varias escenificaciones, como la de mostrar la bandera de Asturias en los actos.

La intervención de Barbón también tuvo espacio para la ironía y el buen rollo. "Da igual que ande un poco ‘coxu’, que yo aguanto”, dijo el Presidente, que sufre una calcificación del talón de Aquiles en el pie izquierdo.