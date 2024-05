“No miramos a otro lado, hay que reforzar protocolos, presupuesto y personal”, plantea Barbón tras el caso de las menores explotadas sexualmente

“No vamos a mirar a otro lado”, ha asegurado el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su respuesta al portavoz de Foro, Adrián Pumares, que ha dedicado su pregunta de control en el parlamento autonómico al caso de las menores supuestamente sometidas a explotación sexual cuando se encontraban bajo la tutela del Principado, situación que trascendía públicamente la pasada semana. Barbón ha reconocido que “hay que plantear el refuerzo de los protocolos, presupuesto y personal”, tal y como reclamó en su intervención el portavoz forista.

El diputado Adrián Pumares pidió “propuestas y soluciones” para cambiar el modelo de atención a menores en Asturias, “una cuestión previa a este caso, que ya requería antes modificaciones. Es una lástima que haya tenido que ocurrir esto para impulsar cambios”. El parlamentario forista afirmó que no iba a “hacer lo mismo que ustedes ante un caso similar en Madrid, con críticas feroces y exigiendo ceses”, pero “eso no quita que no haya que exigir responsabilidades políticas, algo que todavía no se ha asumido”. Y ya en el terreno de “las propuestas y soluciones”, Pumares apuntó la urgencia de “acometer la revisión de los procedimientos y protocolos para corregir los fallos del sistema de atención a la infancia”.

El parlamentario forista habló de la necesidad de “más personal y presupuesto” para que, por ejemplo, “sean más reducidos los grupos de menores para cada educador”. Pumares también ha abogado por la necesidad de “trabajar con las familias, ya que los menores que están en esta situación de vulnerabilidad llegan con problemas tremendamente graves” y deseó que “caiga todo el peso de la ley sobre esos indeseables” que supuestamente han explotado sexualmente a las cinco menores que estaban bajo la tutela del Principado.

El presidente Barbón defendió la gestión de la consejera Marta del Arco., que estaba presente en el hemiciclo durante este debate y que comparecerá la próxima semana a petición propia para informar de este caso. “La Consejera no ha mirado a otro lado”, sostuvo Barbón quien, no obstante, reconoció que “no fue afortunada la expresión” acerca de que “son cosas de la vida” aunque matizó que esas palabras se habían descontextualizado. El presidente del Principado quiso poner primero el foco sobre los responsables de este caso, que investiga la Policía y en el que hay doce detenidos: “Hay que ser claro y culpar y criminalizar lo que son esos asquerosos y miserables, degradados morales, que se aprovechan y utilizan a niños, niñas y jóvenes de ambos sexos en materia sexual”. Luego respaldó los pasos dados por Marta del Arco ante este caso, tras subrayar que la investigación partió de una denuncia del Principado. “Esta trama no surgió en el propio centro de menores, al contrario fue el centro el que lo denunció”, precisó Barbón. El presidente del Principado manifestó que “por desgracia las agresiones a menores tienen lugar en múltiples facetas de la vida, suceden en las familias, en empresas, colegios, en instituciones religiosas, en el conjunto de la sociedad porque por desgracia miserables y repulsivos seres que hacen esto a niños y niñas hay en todas partes”. Barbón agradeció “el carácter propositivo” de la intervención de Pumares, admitió que “hemos cometido errores de comunicación, pero sabiendo los límites que tenemos: tolerancia cero” y se comprometió a buscar las soluciones que reclamó el diputado forista. “Por supuesto que vamos a revisar los protocolos, hay que adaptarse a los tiempos porque las tecnologías hoy favorecen estos sucesos. Hay que plantear un refuerzo de los protocolos, un refuerzo del personal y un refuerzo del presupuesto”.