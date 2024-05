Los Tribunales Superiores piden 300 jueces cada año por las jubilaciones masivas

En el próximo decenio se avecina una jubilación masiva de magistrados que pondrá en riesgo la actual estructura judicial. El asunto preocupa a los presidentes de los Tribunales Superiores, reunidos durante tres días en Granada, incluido el de Asturias, Jesús María Chamorro. Los máximos responsables judiciales de cada región resaltan la deficiente planificación de convocatorias de selección para cubrir las jubilaciones. "Resulta imprescindible que, sin demora, cada año se realicen convocatorias de oposición de jueces entre 310 y 320 plazas, además de las que correspondan a los concursos del cuarto turno", señalan.

Advierten además de que el déficit de jueces, producto de la falta de planificación, no puede justificar que se acuda "a sistemas de selección que no respeten los principios de mérito y capacidad". Y ven imprescindible acometer la anunciada reforma de los tribunales de instancia –en Asturias se prevén 18, uno por partido judicial– para "una mayor eficiencia de los recursos humanos y facilidad para la creación de nuevas plazas donde resulten necesarias, con un menor coste económico". Los presidentes también denuncian que el 11 por ciento de las sentencias las dictan jueces sustitutos y magistrados suplentes, "configurándose así dos clases de justicia: la profesional y la no profesional". El problema se soluciona, añaden, con más jueces y mejoras del complemento de destino. Y reclaman más jueces de adscripción territorial.

También se abordaron cuestiones como la agrupación de partidos judiciales para asuntos de Violencia sobre la Mujer o la comunicación entre órganos judiciales y personas con discapacidad, sin olvidar la necesidad de más medios para la transformación digital. Los presidentes ven necesario, ante la ausencia de un único sistema informático de gestión para todo el territorio nacional, garantizar un desarrollo similar, suprimiendo las diferencias que ahora se constatan. Además de un servicio de mantenimiento permanente, reclaman que en cada municipio haya un lugar donde los ciudadanos puedan realizar declaraciones judiciales sin necesidad de desplazamientos.

Estado de la Justicia

Los magistrados reiteran su preocupación sobre "la situación general de la justicia: su diseño constitucional, el encaje institucional de su órgano de gobierno, su politización, real o aparente, los déficits organizativos y estructurales que la lastran desde hace décadas". "Pedimos a los responsables políticos que cierren, de una vez por todas, con el mayor consenso y sensibilidad, el proceso inacabado –o apenas iniciado– de modernización de la justicia. Y observan "con preocupación la permanente descalificación de nuestra función y legitimidad, que conlleva el creciente deterioro de la imagen de la justicia".