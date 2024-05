Jonás Fernández y Susana Solís debaten hoy en LA NUEVA ESPAÑA sobre los retos de la política europea

Los eurodiputados Jonás Fernández, candidato del PSOE, y Susana Solís, candidata del PP, protagonizan esta tarde a las 19.30 horas un cara a cara en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, como prólogo a la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio.

El debate, abierto al público y de acceso libre hasta completar aforo, estará moderado por Borja Ruisánchez, portavoz en Asturias de Equipo Europa, asociación de jóvenes europeístas, de carácter apolítico, con implantación en todo el territorio de la Unión.

"Estos comicios no son cualquier elección, son, probablemente, la convocatoria más importante entre todas a las que nos enfrentamos como ciudadanos europeos", indica Borja Ruisánchez.

"Escuchamos habitualmente la frase eso de que ‘a mí la Unión Europea no me interesa’, y considero muy difícil que algo de la Unión Europea no le interese a alguien, siempre hay algo de la UE que te afecta, con lo cuál, hay algo debería interesar", añade. Ruisánchez pone como ejemplo el hecho de que el 57% de la normativa española aprobada en el año 2022 en España procede de normas y directivas europeas que deben incorporarse a la legislación nacional. "Creo que el dato es bastante ilustrativo", asegura.

El debate se planteará en cuatro bloques, tres de ellos ceñidos a asuntos específicos que afectan a Asturias y un cuarto más abierto, en el que los candidatos podrán optar por introducir aquellos asuntos que consideren. Entre las cuestiones que se abordarán figuran las medidas que propone cada candidato para mejorar, y proteger la industria asturiana ante Europa; las oportunidades de financiación europeas a través de fondos; los efectos de la transición energética; la situación de la ganadería y la agricultura y la problemática del lobo; la financiación europea para inversiones y el futuro de los fondos Next Generation; el futuro de los fondos de cohesión o la merma de las opciones de Asturias para aspirar a fondos comunitarios por la incorporación de nuevos países.

En cada bloque habrá dos turnos para cada candidato de 2,5 minutos cada uno. Después se añadirán 8 minutos (cuatro por candidato) para réplicas cruzadas.