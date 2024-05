El debate de las europeas, en LA NUEVA ESPAÑA: PSOE y PP se disputan el voto ante un ciclo "clave para la competitividad de Asturias"

Un gran consenso en torno a la trascendencia de la próxima legislatura europea en la consolidación y el impulso a la industria asturiana, pero muchas discrepancias sobre el aprovechamiento y ejecución de los fondos europeos, el lobo, el estado de las infraestructuras y los inevitables encontronazos más ligados a cuestiones de política nacional. Es el resumen del debate sobre las elecciones europeas entre los dos eurodiputados asturianos, Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís (PP), en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, que estuvo moderado por Borja Ruisánchez, portavoz en Asturias de Equipo Europa, asociación de jóvenes europeístas, de carácter apolítico, con implantación y presencia en todo el territorio de la Unión.

Susana Solís y Jonás Fernández aspiran a revalidar su acta en las elecciones del próximo 9 de junio. Se conocen bien y en el cara a cara intentaron poner sobre la mesa de debate las cuestiones en las que se sentían más sólidos y, de paso, señalar las debilidades del contrincante. El eurodiputado ovetense, con 10 años de trayectoria en Bruselas, puso al acento en el trabajo que desplegó en estos últimos años para sacar adelante los que habían sido sus compromisos centrales en la campaña de 2019, el establecimiento de un arancel ambiental para los productos industriales procedentes de terceros países, con una legislación ambiental menos exigente. "Era una reclamación clásica de la industria asturiana y la hemos logrado, como el fondo para apoyar a las empresas de regiones que están en transición energética". La eurodiputada avilesina, reciente fichaje del PP ya que se estrenó en Bruselas hace cinco años en las listas de Ciudadanos, estaba dispuesta a dar batalla desde el arranque del debate. "El ajuste del carbono en frontera no está bien que digas que fue una idea tuya cuando es una medida de la Comisión Europea, que hemos apoyado mucho", rebatió Solís, que situó en su punto de mira los ritmos de ejecución y de los fondos Next Generation: "Necesitamos aprovecharlos bien, pero los ritmos de ejecución de los gobiernos de España y de Asturias son preocupantes". Un reproche al que dio réplica Jonás Fernández. "España es el país que más financiación ha recibido, cumpliendo todos los hitos comprometidos y en abril Asturias ya había ejecutado más del 60 por ciento de la financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia. Nos gustaría ir más rápido, pero Asturias es un ejemplo", defendió el eurodiputado del PSOE. También Susana Solís tiró de datos, " de la Plataforma Elisa, del Ministerio, y ahí sale que Asturias tiene sin ejecutar aún 500 millones, solo ha ejecutado 130 millones".

El lobo fue otro de los temas de fricción. De hecho Susana Solís ya recurrió a ese "comodín" en el bloque sobre la industria y también después para tratar de poner en aprietos al eurodiputado socialista, que trató de darle la vuelta a la situación: "Votaré cuando haya un informe legislativo y siempre pensando en Asturias, cosa que tú no hiciste cuando hubo que votar sobre los derechos de emisión". El debate entre los dos eurodiputados asturianos también avanzó una tendencia que se impondrá en las próximas semanas de campaña, la alusión a cuestiones de política nacional. Si Jonás Fernández cuestionó "las alianzas del PP con la extrema derecha", Susana Solís se declaró "avergonzada porque estábamos todos de acuerdo contra el independentismo hasta que el PSOE nos dejó tirados por siete votos".

El reto de proteger la industria

Jonás Fernández (PSOE) repitió varias veces a lo largo del debate el compromiso de los eurodiputados socialistas de "conseguir un fondo similar al Next Generation, que sería fundamental para el futuro de la industria" y echó en cara a Susana Solís que "no he escuchado ningún posicionamiento similar en los candidatos del Grupo Popular". El eurodiputado ovetense destacó que "Asturias es una de las autonomías con un PIB de la industria superior al 20 por ciento y lucharemos por mantener ese peso, pero no sé la posición del PP europeo".

La europarlamentaria avilesina Susana Solís hizo hincapié en que en Bruselas "trabajamos bajo el consenso, los tres grupos políticos más importantes se unen para sacar medidas relevantes para España y para todos los países de la Unión Europea". Y defendió que su trabajo en estos años ha consistido en "luchar para que esta transición sea sensata, digerible para las empresas, defendimos de la mano de la industria unos plazos que sean sensatos. Se han puesto demasiadas exigencias, con plazos que no son viables. La industria nos pedía que el arancel entrase en 2028 porque paralelamente se iban a reducir las asignaciones para compensar las emisiones. Tenemos que revisar cómo implementar el mecanismo de ajuste en frontera porque el actual no protege a las exportaciones (...) Hay que tener mucho cuidado con que esta legislación ambiental no se lleve por delante puestos de trabajo", planteó Susana Solís. La candidata del PP también reclamó "precios de energía baratos, con contratos estables" y relacionó ese déficit que tiene España con el riesgo de que Arcelor acabe apostando por llevar su producción de acero a Francia.

"Esperamos que se desbloquee la inversión de la acería de en Avilés. Algunos han trabajado para que sean realidad las ayudas de Estado", contestó Jonás Fernández en los minutos de debate cruzado. "Nuestro apoyo a la industria va a ser central y el primer paso es la creación de ese fondo", reiteró el eurodiputado del PSOE.

Las necesidades del campo asturiano

A Jonás Fernández le sobraron 18 segundos del debate cruzado. A Susana Solís dos minutos. Algo que para muchos podría significar lo poco que importa el campo en el debate político, ya que en otros bloques, como industria o infraestructuras, los eurodiputados intentaron arañar más tiempo. No les hizo falta en el bloque destinado a la situación del medio rural europeo en general y asturiano en particular. En concreto, de este último, un tema capitalizó el momento más tenso del debate: el lobo y su protección.

La candidata del PP lo tuvo fácil. "Si estamos orgullosos el partido y yo es que conocemos sus problemas", dijo Solís en referencia a los ataques del lobo al ganado en Asturias, una de las principales lacras de la ganadería extensiva actualmente. "¿Por que el PSOE vota en contra de todos los textos que piden la modificación del estatus de protección de la especie? Necesitamos una explicación", increpó a Fernández. El socialista intentó desviar la atención, pero acabó asumiendo la realidad de que proteger o no al lobo –lo último permitirá hacer batidas para reducir los ejemplares– divide al PSOE. "Hay diferencias de criterios entre el gobierno de Asturias y el de España. Aquí igual llama la atención que pase esto, pero en el parlamento europeo forma parte de la cotidianidad", dijo. Fernández se posicionó con los socialistas asturianos y el plan de gestión regional, y se comprometió a votar lo que le pidan estos cuando haya que decidir sobre la revisión del estatus del lobo. No obstante, a insistencia de Solís, tuvo que admitir que anteriormente votó en contra de rebajar la protección del animal: "No tengo problema en admitirlo. Pero sé lo que votaré cuando toque y merecerá la pena para defender Asturias". Las protestas recientes del campo no faltaron en el debate. Solís defendió las reformas –sobre todo, reducir burocracia– y criticó que el PSOE "con la izquierda y los verdes" tomó decisiones en contra de los intereses del sector. Fernández apostó por los cambios hasta ahora –simplificar cargas administrativas, cofinanciación– y habló de "acompañar al sector en la transición verde".

Impulso a infraestructuras y digitalización

En el bloque dedicado a infraestructuras, la candidata del PP Susana Solís hizo hincapié en que "Asturias no tiene ningún proyecto aprobado en el Corredor Atlántico", uno de los grandes ejes de comunicaciones que se impulsa en Europa. Entre tanto, Jonás Fernández contraatacó con el avance que el PSOE ha propiciado al dotar a la variante ferroviaria de Pajares de capacidad para transportar mercancías, "una posibilidad que en un principio no se contemplaba y que ha dado alas a la industria asturiana".

Solís dibujó un panorama negativo: "Asturias está abandonada en cuanto a inversiones", proclamó. Y enumeró algunos proyectos pendientes: la autovía del Suroccidente, el vial de Jove, la Zalia o la variante de Llanera que debe pasar por Cayés. La candidata popular hizo varias alusiones críticas al Gobierno de Adrián Barbón, entre ellas "la baja ejecución presupuestaria" de los últimos años o que "Asturias no pinta nada ante el Gobierno de España".

La réplica reiterada del eurodiputado del PSOE fue: "Al Gobierno de Asturias lo examinaremos dentro de tres años; ahora toca hablar de las elecciones europeas". Jonás Fernández enfatizó que "el peso del Gobierno del Principado es muy potente". Destacó que el aeropuerto de Asturias "está en tasas históricas de vuelos nacionales e internacionales". El candidato socialista enumeró los proyectos con financiación europea que están en marcha y concluyó: "Hay deficiencias, pero no es realista decir que Asturias se está cayendo, porque no es eso lo que vivimos cada día los asturianos". Jonás Fernández deslizó una crítica a Diego Canga, candidato del PP en las elecciones al Principado de 2023: "Igual que llegó se fue".

Según la candidata popular, "cada vez que viene un ministro a Asturias, como sucede con Puente, salimos en los medios por el bochorno". Solís aludió al Plan Moves de ayudas para adquirir coches eléctricos: "Ha recibido en Asturias peticiones por una cuantía de 30 millones de euros y los asturianos han recibido 1,78 millones".

Los objetivos de la construcción europea

El eurodiputado Jonás Fernández no ocultó su preocupación ante el giro que dice percibir en el Partido Popular europeo en el último año y medio "por las alianzas en países como Italia, Suecia y Países Bajos y las territoriales en España", en clara alusión a los gobiernos autonómicos de coalición entre los populares y Vox. "En los últimos meses el líder de los populares europeos, Manfred Weber, está volcado en buscar alianzas distintas y hace una semana no firmaron una condena común y compartida contra el ataque que sufrió un colega socialista que hacía campaña en Alemania, señaló Jonás Fernández. "Me preocupa mucho la posición del PP europeo porque puede poner en peligro el corazón de la construcción europea", recalcó el europarlamentario, que irá en el puesto siete de la lista del PSOE.

Susana Solís, que a estas alturas del debate ya había sacado apuntado contra la política de alianzas de Pedro Sánchez, no desaprovechó la oportunidad para levantar el aplauso de sus nuevos compañeros de partido. "Si me habla de acuerdos con la extrema derecha, yo puedo hablar de acuerdos con la extrema izquierda, con independentistas y con terroristas. Mejor no hablamos de acuerdos", replicó Susana Solís, quien también quiso dejar claro que "siempre condenamos toda la violencia".

La eurodiputada se comprometió "a seguir defendiendo la igualdad y la equidad de todos los ciudadanos europeos y españoles" y, volviendo a cuestiones de índole más doméstica, afirmó que "esta ley de amnistía nos va costar en materia de financiación, es un agravio. Defenderemos en Europa que esta ley de amnistía es inconstitucional".

El minuto de oro de ambos candidatos sirvió para sosegar un tramo final que había sido mas ruidoso. "Estaremos alineados con el corazón de la Europa progresista y en reposicionar a la UE en el juego internacional de poderes", proclamó Jonás Fernández. "Seremos dique de contención , estaremos ahí para derrotar al populismo y a los extremismos", concluyó Susana Solís.