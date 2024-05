Barbón presume de asturianía: el vídeo viral que ha hecho junto a dos jóvenes de Langreo que sufrieron ataques racistas en redes

Daniella Alumbreros es una joven langreana que un día, como otro cualquiera, decidió subir un vídeo a TikTok, plataforma muy famosa entre los jóvenes, para presumir de asturianía junto a su amiga Maguette Wade, también de La Felguera. Lo que no se esperaba ninguna de las dos es que el vídeo, hecho en tono de humor, acabaría convirtiéndose en una publicación llena de comentarios racistas y ofensivos contra Maguette por el color de su piel.

Lejos de asustarse, o como se dice en Asturias, "achantarse", tanto Daniella como Maguette afrontaron el tema con el apoyo de amigas y familiares. En vez de borrar el vídeo, publicaron otro denunciando el acoso y los comentarios negativos para dar visibilidad a una problemática que, por desgracia, todavía existe. Aunque en esta segunda publicación también hubo comentarios ofensivos, fueron muchas más las personas que se volcaron con las langreanas.

Una de las primeras personas relevantes que les mostraron apoyo fue Kiko Rivera, que las invitó a acompañarle en el festival Xarana Na Primavera que se celebró el pasado mes en La Felguera.

Ahora, aprovechando las celebraciones del Día de la Bandera de Asturias que tendrá lugar el 25 de mayo, es el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, el que se ha unido a Daniella y Maguette para hacer gala de asturianía y mandar un mensaje contra el racismo. Bajo el lema "Nuestra otra piel", han replicado en Laviana el vídeo viral de las dos jóvenes.

Sobre la base de 'Englishman in New York' de Sting, Daniella y Maguette enumeran junto al presidente diversas cosas que se hacen en Asturias. "Soy asturiana y siempre preferí ir de sidras que ir de cañas", comienza diciendo Maguette, una referencia clara a la primera estrofa de 'Asturiano en Madrid' del rapero asturiano Dark la Eme, que hace casi dos décadas versionó el hit del cantante de Police.

"Soy asturiano y no, aquí no decimos 'Me gusta mucho' aquí decimos 'Préstame pola vida'", expresa Barbón. Tanto Daniella como Maguette han subido el vídeo a sus respectivas cuentas de TikTok, sumando a fecha de esta publicación 50.000 reproducciones en menos de un día.

Una forma distinta de promocionar el Día de la Bandera de Asturias y de mandar un mensaje a la sociedad, resaltando que en Asturias no existe una única piel y si la hay, esa es la de la bandera asturiana. Como Maguette destaca en el texto de la publicación la enseña de la Cruz de la Victoria es: "¡Lo que nos une!".