Los socios de Aseava apuestan por pasar página y eligen presidente a Amable Fernández

Amable Fernández, ganadero de Soto de Agues (Sobrescobio), fue proclamado este domingo a última hora presidente de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava) tras una asamblea en la que participaron –presencialmente y por delegación– más de medio millar de socios. Al cierre de esta edición se contaban los votos: Fernández recibió más de 500 a favor y ninguno en contra, según los primeros cálculos. También hubo alguna abstención.

Los socios de Aseava han optado así por pasar página y tratar de superar la larga crisis en la que está sumido el colectivo, con la directiva actual dividida y enfrentada. De hecho, la asamblea de este domingo fue convocada por una parte de la junta: el vicepresidente, José Manuel Cardín, y el interventor, José Manuel Gómez. El presidente en los últimos años, Rubén Fernández, lleva de baja un largo tiempo y ha delegado en la secretaria, Isabel de la Busta. Ambos no reconocieron la asamblea celebrada este domingo. De hecho, se hizo un llamamiento a los socios para que no acudieran al advertir de que la reunión no es taba convocada por los "órganos legítimos" de la asociación ganadera.

En la asamblea había un único punto del día: bien proclamar la candidatura de Amable Fernández –única presentada– o bien abrir un proceso electoral. Los participantes apostaron por abrumadora mayoría por lo primero. No hubo más asuntos a debatir. La reunión se celebró en líneas generales tranquila, salvo un pequeño incidente con un socio que intentó intervenir, en nombre de Rubén Fernández.

Colas a la entrada del hotel donde se celebró la asamblea. / F. R.

Más de seis horas emplearon los socios para poder acceder al interior de la sala del hotel Silvota donde se celebró la asamblea. La alta afluencia, unido a que no había un lector para el código de barras de la convocatoria, alargó la entrada. Hubo que mirar uno a uno los DNI de cada ganadero y confirmar que se correspondían con las cartas para participar en la asamblea.

Con todo, y lejos de lo esperado, el ambiente fue relajado para la tensión acumulada en los últimos meses en Aseava, algo que agradecieron muchos socios.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, había mostrado por la mañana en Cangas de Onís, durante el XXXV Concurso Subasta Nacional de la Raza Asturiana de la Montaña, su deseo de que la situación de Aseava se debloquease. Marcos siempre ha defendido el proceso electoral en el seno del colectivo como fundamental para pasar página. "Me alegraría mucho. Es fundamental la estabilidad de la asociación y eso para por la de la directiva", explicó el Consejero, quien defendió la necesidad de que los socios "manifiesten su opinión sobre quiénes tienen que dirigirlos". Marcelino Marcos recordó que desde su llegada al cargo, el pasado agosto, tendió la mano a Aseava para encarrilar la situación.

Hay que tener en cuenta que en manos del colectivo está la gestión del libro genealógico de la raza asturiana de los valles y que solo en fondos públicos Aseava gestionará este año más de 800.000 euros.