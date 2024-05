Barbón presentará a los partidos una propuesta de oficialidad "abierta y buscando consenso"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, presentará hoy a los grupos parlamentarios de la Junta una propuesta de redacción del artículo 4 del Estatuto, referido a la cooficialidad del asturiano y del eo-naviego, "abierta y dispuesta a buscar un consenso amplio, en especial con el Partido Popular", indicaron fuentes del Ejecutivo. El planteamiento de reforma se ceñirá únicamente a ese artículo con la condición de que deba quedar explícitamente un reconocimiento a la oficialidad de ambas lenguas.

El Gobierno quiere que la Academa de la Llingua ejerza de mediador en las posiciones. "Contamos con la Academia, para que ayude a acercar posturas", indicaron las mismas fuentes, apoyándose en el hecho de que la interlocución de esta entidad ya fue reconocida por el PP de Álvaro Queipo, que ha sido el primer presidente de los populares en visitar la institución y mantener una reunión con su presidente, Xosé Antón González Riaño.

El Ejecutivo asegura que acude a la reunión "con amplia voluntad real de consenso", motivada por dos hechos: la petición expresa de la Academia para que la legislatura no quede "en blanco" sobre este asunto y "la petición de Adrián Pumares y Foro de que ese debate llegue a la Junta". "Ambas cuestiones se van a cumplir", indicaron las mismas fuentes.

Los socialistas creen incluso que "un cambio en la posición del PP sobre la oficialidad sería bueno para el consenso, pero también para el liderazgo de Queipo", poniendo como espejo "el cambio que se llevó a cabo en la FSA". Con todo, aunque Barbón acudirá al encuentro sin descartar convencer al PP, pese a que los populares ya han expresado su rechazo a la oficialidad. El Presidente ya ha expresado su convencimiento de que el PP se abstendrá en la votación que se lleve a cabo en la Junta General.

Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias, quien inicialmente la pasada legislatura estaba dispuesto a ser el parlamentario que inclinase la mayoría necesaria para la oficialidad, señaló ayer que espera que Barbón presente hoy un modelo para el reconocimiento del asturiano y el eo-naviego. "Ya en la anterior legislatura dijimos que queríamos saber el modelo de desarrollo lingüístico". Con todo poco recorrido ve al proceso. "Estamos convocados a esa reunión porque el presidente del PP escribió un artículo", refiriéndose al que publicó Queipo en LA NUEVA ESPAÑA y desencadenó este movimiento, pero que la negociación "nace muerta" porque "el PP no va a votar a favor", por lo que pidió que "no se use al resto de partidos para tacticismos electorales".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, calificó de "urgente" el reconocimiento de la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano y explicó que, una vez las lenguas ya sean oficiales, "empezaremos a dialogar sobre el modelo de oficialidad que queremos para Asturias".

"El PSOE no puede despojarnos de nuestra asturianía", dice Queipo

Álvaro Queipo, durante su intervención. / LNE

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, recalcó ayer en la junta directiva y el comité ejecutivo regional del partido, celebrado en Ribadesella, la posición respecto a la oficialidad de su partido. "El PP de Asturias estará siempre del lado de la libertad y del sentir de los asturianos: asturiano, sí; obligatoriedad, no", señaló Queipo, que enfrentó esta posición a "los intentos de imposiciones y división por parte de Barbón y el PSOE, que solo trata de distraer la atención de otros problemas y volver a engañar a los asturianos". Queipo reprochó al líder socialista que trate de "repartir carnés de asturianía, basándose en si se sigue o no sus soflamas". "Ni Barbón ni la FSA tienen ningún derecho para tratar de despojarnos de nuestro sentir y nuestra asturianía", indicó. El presidente del PP asturiano llamó al voto a la candidata asturiana de su partido al parlamento europeo, Susana Solís, y recalcó que la cita del 9 de junio es "trascendental" para España, "como garantía frente a los desmanes de Pedro Sánnchez". Y también para Asturias "porque necesitamos fondos y proyectos para superar 40 años de declive socialista".

Suscríbete para seguir leyendo