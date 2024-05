Toca contener el gasto corriente, asume el Principado de cara al 2025 (y esta es la razón)

El Gobierno regional asume que tendrá que contener el gasto corriente ya que el presupuesto del Principado para 2025 será más bajo que el actual, de 6.349 millones, el más alto de la serie autonómica. El escenario presupuestario para el próximo ejercicio fue el asunto central de la reunión de la Comisión delegada del Consejo de Gobierno para la Reestructuración y Asuntos Económicos, la primera que se celebra en esta legislatura con la presencia de la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y de los consejeros de Hacienda, Guillermo Peláez; de la Transición Ecológica, Nieves Roqueñí; de Ciencia, Borja Sánchez y de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico.

Esta comisión, en la que tienen participación las consejerías del Principado de mayor componente económico, fue creada en plena pandemia. Asturias ya prepara un presupuesto del próximo año que habrá de ser necesariamente más reducido que el vigente, que había crecido en un 9 por ciento respecto al de 2023 por dos razones fundamentales: la primera, la liquidación extraordinaria de 2022, por la que el Principado recibió 400 millones adicionales ya que el adelanto a cuenta de ese año había sido muy inferior a la recaudación real. E segundo motivo que explica el récord presupuestario de este ejercicio fueron los ingresos extraordinarios procedentes vía fondos europeos. La reactivación de las reglas fiscales traerá consigo, según explicó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, una mayor preocupación sobre la regla de gasto, que había quedado en suspenso en los ejercicios precedentes. "He tenido oportunidad de habla con colegias y con el Secretario de Estados y somos conscientes de que todas las autonomías vamos a incurrir en ese incumplimiento, por este ingreso extraordinario", indicó Peláez quien, no obstante, aseguró que "este desvío de la regla de gasto no va a suponer ningún riesgo, siempre que tengamos controlado el gasto corriente".

El consejero de Hacienda apuntó que el Gobierno autonómico está "moderadamente satisfecho" por la evolución de la ejecución presupuestaria de este año. "En el primer trimestre estamos 10 puntos por encima en la fase de adjudicación de gasto de inversiones, respecto al mismo periodo del año anterior. Somos la sexta comunidad autónoma", indicó Peláez. Por delante de Asturias, con un 44%, están Castilla-La Mancha; La Rioja, Galicia, Cantabria y Madrid. En cambio, la ejecución sobre obligaciones comprometidas baja bastante, en concreto al 1,85%, para ser la tercera autonomía con menor porcentaje.

La comisión de Asuntos Económicos también trató la evolución de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del de Transición Justa. "El grado de ejecución del MRR es muy positivo, sobre todo si se analiza comparativamente con el del resto de comunidades autónomas. De los 725 millones que corresponden a Asturias, hemos cobrado ya 675 y hemos adjudicado por valor de 510 millones de euros", detalló Guillermo Peláez. La consejera, Nieves Roqueñí, comentó en la reunión la reciente autorización por parte de la Comisión Europea de los primeros 120 millones que recibirá Asturias del fondo de Transición Justa y de que está prevista la primera convocatoria, por 40 millones de euros, para empresas tractoras en transición ecológica".

