La enseñanza pública de Asturias, de nuevo en pie de guerra y con la huelga en el horizonte: "Se acabó el tiempo"

"La consejera tiene este viernes la última oportunidad para abrir una negociación. Si no nos dejan más remedio que ir a la huelga, la responsabilidad será de la consejería". Así de contundentes se mostraron este martes los representantes sindicales de la enseñanza pública asturiana CCOO, Suatea, UGT y CSIF, que anunciaron una nueva manifestación en Oviedo para el viernes 31. La movilización irá precedida por un encierro en el colegio Buenavista II el jueves 30. De fondo, los representantes de los docentes señalaron la "cerrazón" de la consejera, Lydia Espina, para sentarse a negociar.

Un mes después de la manifestación en la que unas 2.000 personas tomaron la calle Uría de la capital asturiana, los sindicatos anunciaron nuevas movilizaciones por la falta de respuesta de la Consejería de Educación para negociar. "Se acabó el tiempo", expresó Laura Conde, de Suatea, que expuso las peticiones de los cuatro sindicatos, entre las que destaca un nuevo acuerdo de plantillas, que el profesorado necesario esté disponible a 1 de septiembre, la reducción de las medias jornadas -"la administración sigue sin afrontar la interinidad y su reducción al 8 por ciento"- y la burocracia, el aumento del tiempo de la docencia y la reducción de la carga lectiva a 23 horas.

Cristóbal Puente, de UGT, señaló tras un mes desde la manifestación "las cosas no han cambiado". Según explicó, en la última mesa para el proyecto del primer ciclo de infantil, la Consejería mostró un punto de partida con decretos "que no se modifican". Además, criticó que la "única explicación" por la administración es la falta de recursos económicos pese a que se tratan de demandas "históricas" que el PSOE e IU asumen como razonables para la mejora de la enseñanza pública. "Planteamos que cumplan su programa electoral, pero la respuesta es no sentarse a negociar", criticó Puente.

Respecto a la implantación del primer ciclo de infantil de 0 a 3 años, instaron a que se lleve a cabo una gestión "totalmente pública", sin concertación y que sea de carácter gratuito y educativo, para lo que abogan "por su plena inclusión en la Consejería de Educación". Borja Lorente, de CCOO, planteó tres problemas "fundamentales" en cuanto a la integración de las trabajadoras de los distintos ayuntamientos "porque hay gente que corre el riesgo de irse a la calle". Por otro lado, planteó las condiciones de las trabajadoras "con distinto salario en función del Ayuntamiento" o de la jornada de trabajo. Por último, Lorente mostró sus dudas sobre la gestión de las listas de personal, ya que existen diferentes bolsas de trabajo "y nadie tiene claro a quien llamarán primero".

Gemma Valdés (FAPA Asturias), Jorge Caro (CSIF), Borja Lorente (CCOO), Laura Conde (Suatea) y Cristóbal Puente (UGT). / C. G.

El ciclo 0-3, que arranca en septiembre, lo hará en "condiciones peculiares y con desigualdad grande", comentó Lorente, que se refirió al 80 por ciento de direcciones de los centros que quedaron vacantes. "La consejería debe reflexionar por qué nadie quiere ser directivo", reafirmó.

Las condiciones laborales de los docentes son otro punto clave de las reivindicaciones de los docentes. El apartado salarial, en concreto, arroja grandes diferencias entre el profesorado asturiano y el de otras regiones. Según destacaron, los docentes asturianos cobran 23.000 euros menos en seis años en comparación con los cántabros. Jorge Caro, de CSIF, puso sobre la mesa más problemas de las labores de los docentes, como la carga burocrática. "En los centros de primaria, los equipos directivos hacen todo tipo de cosas además de gestión y dar clase, y la Consejería no reconoce nada", señaló y añadió: "Los sueldos no crecen, pero la burocracia sí. Por eso de las escuelas infantiles solo se han presentado 3 peticiones para dirección de 17 centros".

La dimisión de la directora general de directora general de Centros, Red 0-3 y Enseñanzas Profesionales, Eva Ledo, fue valorada de forma desfavorable por los sindicatos, que definieron a Ledo como "una profesional excelente". Por otro lado, mostraron su preocupación por la sucesión de personas en la dirección general y apuntaron a "un problema grave" en Educación "que hace que la gente se queme".

Gema Valdés, presidenta de FAPA Miguel Virós, mostró su apoyo a los docentes y se sumó a las reivindicaciones "históricas". "Las familias somos parte de la comunidad educativa y lo que sea beneficioso para el profesorado lo es para el alumnado", afirmó Valdés, que instó a la Consejería a que "dé un paso adelante".

Tal y como explicaron los representantes de los docentes, la movilización de este viernes se trata "de la última oportunidad" para que la Consejería se siente a negociar las propuestas de los sindicatos. En el horizonte, no descartan acudir a la huelga y señalan a Educación como responsable de esa posibilidad: "Estamos haciendo un proceso de crecimiento gradual de la movilización, esta es la última oportunidad de abrir la negociación", señaló Lorente, que añadió que "si hay una huelga, la convocará la consejera con su cerrazón".

