El ERA incumple la ley de riesgos laborales, según CSIF: “Está en contra de sus trabajadoras embarazadas”

La dirección del organismo autónomo del Principado Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) incumple la ley y la normativa laboral con sus trabajadoras embarazadas, según denuncia el sindicato CSIF. El ERA cuenta con una plantilla de 2.300 mayoritariamente femenina.

El sindicato CSIF denuncia que las mujeres de la plantilla del ERA, muchas de ellas auxiliares de enfermería, “se encuentran constantemente con problemas en los permisos de lactancia, recortes en los derechos de las trabajadoras que se acogen a reducciones de jornada y ahora con el incumplimiento del derecho a la protección del embarazo”. Un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado ha establecido que en virtud de la actual normativa “las trabajadoras embarazadas no pueden trabajar más de cinco días consecutivos, no pueden coger pesos, no deben atender a residentes que puedan tener comportamientos agresivos ni en contacto con los mayores que presenten bacterias en las heces”, según detalló Belén Ordiz, delegada de CSIF. Pese al contenido de ese informe, la dirección del ERA sigue adjudicando ese tipo de tareas a las mujeres embarazadas, según afirma el sindicato denunciante.

Belén Ordiz denunció la aplicación restrictiva y con recortes que el ERA aplica a los permisos relacionados con la maternidad y con la conciliación familiar relacionada con los cuidados de niños y personas mayores. De hecho, CSIF ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo la reducción del permiso de lactancia que el ERA aplica a las madres de su plantilla que trabajan a media jornada. “El permiso de lactancia es de una hora al día, pero el ERA lo reduce a media hora al hacer una interpretación restrictiva y lo mismo hace ante las solicitudes de conciliación”, explica Belén Ordiz, quien señala que la Sala de lo Social del Supremo ya ha fijado jurisprudencia y establecido que el permiso de lactancia es de una hora, independientemente de la duración de la jornada laboral de la madre. “Hemos comunicado el contenido de esta sentencia, que es de otra comunidad autónoma, a la gerencia del ERA y nos han dicho que hasta que no haya una sentencia a nuestro recurso no cambiarán de criterio”, indicó la delegada del ERA. “El problema es que los niños para los que solicitamos ese derecho ya tienen 6 años. Pero vamos a pedir que el reconocimiento tenga carácter retroactivo, a ver si el permiso llega para cuando hagan la primera comunión”, ironizó Belén Ordiz.