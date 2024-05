Jesús María Chamorro, presidente del TSJA: "Los jueces estamos en un momento difícil, pero nos abstraemos"

"Estamos en un momento complicado, difícil, pero los jueces se abstraen de cualquier influencia ajena a lo que es la estricta aplicación del derecho al caso concreto, con profesionales muy cualificados, que están seleccionados en base a criterios de excelencia, de absoluto mérito y capacidad", aseguró en la tarde de este miércoles el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, en la inauguración del XVII Encuentro Interterritorial de jueces y magistrados de Asturias, Cantabria y Castilla y León, en el parador de Corias, en Cangas del Narcea. Participan 45 jueces y magistrados, entre ellos los presidentes de los Tribunales Superiores de Castilla y León, José Luis Concepción, y el de Cantabria, José Luis Del Moral. A la inauguración también asistió el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que ha cantado las alabanzas de su concejo, empezando por Muniellos y acabando por su ternera y sus vinos, sin olvidar la posibilidad de "ver a un oso suelto". Los magistrados visitarán el casco de Cangas y el Museo del Vino, que no todo serán sesiones de trabajo. Las jornadas se abrieron con una disertación sobre el principio de igualdad en las jurisdicciones, a cargo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix.

Chamorro, improvisado portavoz de los cuatro presidentes de Tribunal Superior, no quiso referirse a la amnistía, que se aprueba este jueves, indicando que es algo que corresponde al poder legislativo y que no está en el BOE. Lo mismo sobre la crisis de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí quiso poder en valor el esfuerzo de los jueces. "Cada año se modifican un tercio de las leyes tributarias, hemos dictado el año pasado 150.000 resoluciones, la mayoría sin interés para la ciudadanía, pero requieren un esfuerzo por parte de los jueces para ejercer la jurisdicción de forma imparcial e independiente que es la garante de que disponemos de una justicia que, conforme a la Constitución, ejerce esa función de manera satisfactoria con unos medios que no son los que desearíamos todos, pero que llega al ciudadano de una manera pronta", dijo. Sobre el nuevo plan de becas de acceso a la judicatura, presentado este miércoles en Madrid por el ministro Félix Bolaños, indicó que "el acceso a la carrera se hace con libre concurrencia y publicidad, cualquier persona ha tenido la oportunidad de acceder. Me parece bien que haya ayudas, las ha habido siempre. Las entidades privadas, las propias asociaciones judiciales propician esas ayudas. Los preparadores nunca han puesto obstáculos en las cuestiones económicas para ayudar a un opositor. Solo deseo que haya unos sistemas de selección que garanticen ese mérito y capacidad y esa excelencia. El conocimiento práctico del derecho requiere un conocimiento teórico y técnico-jurídico de las materias". Por otro lado, negó que la falta de renovación del CGPJ tenga consecuencias en Asturias.

Asistentes a la jornada inaugural, en Corias. | L. Á. V. / Luis Ángel Vega

El encuentro se hacen cada año en una de las tres comunidad autónomas. El año pasado fue en Tordesillas, y el anterior en Santander. El director del encuentro es el presidente de la Audiencia, José Antonio Soto-Jove, coordinador en Asturias del plan de formación descentralizado del CGPJ.

Programa

Este jueves habrá una mesa redonda en la que tres personalidades, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el escritor y expresidente regional Pedro De Silva, y también el empresario Pedro Luis Fernández, consejero delegado de GAM, comentarán cómo ven a la Justicia. Ya el viernes, el encuentro contará con la presencia de un magistrado de la sala civil del Tribunal Supremo, el asturiano Antonio García, que ofrecerá una visión del derecho civil. También Amalia Valcárcel, catedrática de Ética, quien hablará de la ley y su antecesora, la justicia.

Entre los jueces asturianos presentes en las jornadas se cuentan Covadonga Vázquez, María Luisa Barrio, Francisco Javier Iriarte, de la sección segunda de la Audiencia, Elena González, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, Silvia Fernández, y la nueva jueza de Pola de Lena, Ana María Oterino, Julio Martínez Zahonero y Fernando Ruiz Lorente, entre otros.