En once minutos el primer AVE entre Madrid y Asturias ha cruzado el túnel de la Variante de Pajares. Entró a las 16.07 horas, superó los 200 kilómetros por hora durante el trayecto y salió en Campomanes a las 16.18 horas. Sólo once minutos han sido necesarios para recorrer un tramo cuya ejecución supuso casi 20 años de trabajo y muchos quebraderos de cabeza.

¿Qué sensación provocó en los pasajeros recorrer el túnel de Pajares? "Extraño" es el adjetivo más repetido entre los viajeros. "Como haber vivido una película. Atravesamos la Variante como en una serie televisiva, pendientes de una pantalla", apuntan. Los monitores del tren retransmitían las imágenes de una cámara en el morro del convoy durante su paso por el túnel ya que a través de las ventanas no se podía apreciar nada. "Por los laterales no ves nada y en la pantalla te da la impresión de que eso no te está pasando a ti de verdad", comentan los viajeros. El resumen de lo vivido: "Tantos años esperando y tomo se reduce a una imagen. No podía ser de otra manera en este siglo".

A las 16.29 horas, sin tiempo apenas de asimilar lo ocurrido, el tren pasó por Mieres. A las 16.45 horas llegó a destino: la estación de Oviedo.

El tramo León-Oviedo, en una hora y seis minutos

La Variante de Pajares suma casi 50 kilómetros, los que separan La Robla (León) y Pola de Lena. El 80 por ciento del recorrido discurre por túneles, algunos situados a más de 1.000 metros de profundidad. En total, ha sido necesario construir 11 viaductos y 13 túneles bitubos, uno de los cuales, el base de Pajares, tiene 24,6 kilómetros, lo que lo convierte en el segundo más largo de España, el sexto de Europa y el undécimo del mundo.

De la estación de León hasta la de Oviedo, la parte del trayecto más difícil de salvar, los primeros viajeros del AVE han tardado una hora y seis minutos.

Hasta la estación de León se acercaron algunas personas para intentar ver la llegada del tren que iba a inaugurar la variante de Pajares. Quería ver "la movida", pero no tuvo suerte porque en la terminal "no había movimiento de tartero", una frase que pronunciaba a menudo su madre. Tampoco pudo ver al Rey ni a las demás autoridades que ocupaban el convoy, porque la llegada fue en el andén subterráneo, cerrado a cal y canto para quien ni tenía acreditación o invitación.

Apenas un par de curiosos más se acercaron a la estación y eso que el gerente del bar de la terminal, Jaime Inguanzo, auguraba una hora y media antes de la llegada del tren que se acercarían curiosos, sobre todo para ver a Felipe VI. Así que fue una "jornada normal".

Entre los que esperaban al tren, los secretarios generales de UGT y CC OO en Asturias. Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente. También la presidenta de la FADE, María Calvo, y el consejero de Urbanismo, Ovidio Zapico, que fue de sus últimos en llegar al andén. El tren llegó a las 15.39 horas, con cuatro minutos de retraso.