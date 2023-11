Reacciones a una jornada histórica: Ilusión, alivio y expectativas altas entre empresarios y sindicalistas

Con ilusión e impresionados por la dimensión de la obra. Es el resumen del sentir general de empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad asturiana que ayer participaron, bien en el tren bien en el acto institucional de Oviedo, en la inauguración de la Variante de Pajares.

A María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), le hizo "mucha ilusión" inaugurar la Variante y con ello constatar "lo cerca que nos pone de León". Y se percató en las entrañas de la cordillera Cantábrica "la dimensión de la obra. Al estar 25 kilómetros bajo la montaña entiendes por qué se requería tanta inversión".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, dijo vivir con "mucha felicidad" la inauguración. Paniceres cree que se debe aprovechar la Variante para "poner en marcha todos los mecanismos posibles para que esto tenga un retorno económico para Asturias". "Debe ser posible una lanzadera Gijón-León que enlace con el primer tren que sale por la mañana de León, a las siete menos cuarto", aseveró.

Pedro López Ferrer, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, aseguró que su sensación tras cruzar la Variante fue "de éxito, como si hubiera ganado un título importante", en alusión a su pasión por el baloncesto. "Hemos logrado una meta que nos costó mucho, pero ahora tenemos que seguir luchando para conseguir que la alta velocidad, que ahora se queda en León, llegué a Asturias y a los puertos. Conseguirlo será alcanzar la Champions", remató.

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, cree que "no sólo va a impulsar el turismo". "Una conectividad con Madrid es fundamental para los viajes de negocios y las cámaras estamos muy concienciadas en fomentar el turismo de congresos. Reivindicaremos que Avilés, por su población y como puerta al Occidente tenga las frecuencias que se merece y horarios que permita la ida y vuelta a Madrid", dijo.

Mariano Santiso, representante institucional de Renfe en Asturias, vivió un día muy especial. Fue uno de los pioneros en defensa de la Variante. Vivió la primera parte de la jornada "con tensión": era el responsable de que todo funcionara bien, así que no descansó hasta que vio a todos los viajeros en el tren. Cuando se pudo sentar y vio que el convoy avanzaba a 200 kilómetros por hora fue "más consciente" de que el objetivo se había cumplido. Cree que la jornada más importante es la de este jueves al estrenarse los ciudadanos.

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, no viajó en el tren inaugural, pero estuvo en el acto en Oviedo. Aseguró que conservará "como oro en paño" el colgante con la etiqueta de invitado que le entregaron. Supone, dijo, el recuerdo de "un hecho histórico para Asturias. He crecido con la Variante como sonido permanente en mi vida así que el día de hoy es muy emocionante".

Berta Piñán, escritora y exconsejera de Cultura y Turismo, dijo que por fin se ha solventado "esta deuda que tenía con nosotros el Estado". Más allá de los tiempos y las velocidades, hay "una realidad simbólica que nos tiene que hacer reflexionar: la Variante ha situado a Asturias en otro lugar, en el centro de la periferia. Propiciará un "cambio de mentalidad", permitirá "atraer todo tipo de talentos", dijo.

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias, tuvo una "sensación de orgullo por todas las personas que durante estos años lucharon por la Variante de Pajares. Una reivindicación que incluso hoy, al pasar a esas velocidades por debajo de la cordillera Cantábrica parece más ciencia ficción que realidad", añadió. En especial se acordó de Emilio Huerta, "Triqui", secretario general del sindicato obrero.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT, tuvo un recuerdo para todos los técnicos y operarios que participaron en la obra y "ante las dificultades pusieron soluciones". Además, destaca que el viaje entre León y Oviedo es de apenas 55 minutos: "Parecía imposible, pero se ha logrado. Para el turismo en doble dirección supone mucho y los leoneses van a tener una playa en Gijón a apenas una hora y quince minutos. Es un cambio brutal y desestacionalizará el turismo".

José Luis Almeida, presidente de Otea, que solo fue invitado al acto de Oviedo, vivió una jornada "ilusionante" e "histórica", pero matizó que el verdadero revulsivo para el sector turístico llegará con los trenes Avril, en el primer trimestre de 2024, ya que serán trenes "más nuevos, más equipados, más rápidos y con más servicios", que permitirán "el doble de viajeros y, en consecuencia "desestacionalizar el sector turístico. "La Variante cambia el modelo y el ritmo, como antes ocurrió en Orense y en León", remató.

Los partidos recalcan las oportunidades que se abren ante Asturias con la nueva infraestructura y también reivindican actuaciones pendientes

La clase política asturiana celebró ayer con diferentes visiones la apertura de la Variante de Pajares, aunque todos coincidieron en el hito que supone la nueva infraestructura. No faltaron reivindicaciones de otras cuestiones aún pendientes en los trenes asturianos, como las cercanías. Y también el apunte de que aún faltan mejoras para que la conexión de alta velocidad asturiana opere a todo su potencial.

El exministro de Fomento José Luis Ábalos (PSOE) señaló: "Tenía mucha confianza en que esto iba a ocurrir, estuviera quien estuviera en el gobierno, porque se le había dado un impulso muy importante y fue una de las líneas que más nos preocupó. Nunca di una fecha por motivos políticos. Si alguna vez me equivoqué, fue con la fecha que me dieron los técnicos".

Otra exministra del ramo, la también socialista Magdalena Álvarez, destacó la importancia del día para Asturias y, como ya había dicho en su entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, destacó: "Los túneles de Pajares acaban con el aislamiento milenario de Asturias; se ha esperado mucho tiempo pero merece la pena".

Íñigo de la Serna, exministro con el Partido Popular, calificó la jornada de "celebración para toda la sociedad española y muy particularmente para la asturiana, porque se muestra al mundo un éxito colectivo de la ingeniería que ha sido posible gracias a miles de grandes profesionales". La exministra del PP Ana Pastor declinó acudir, pese a tener invitación, en solidaridad con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que denunció no haber sido invitada.

Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, indicó que al llegar a Oviedo sintió "alegría, sobre todo al ver tanta gente contenta, en especial los que han hecho esto posible", en referencia a las más de 5.000 personas que trabajaron en la obra. Añadió que la Variante muestra que la ingeniería española ha hecho "una obra de Champions".

Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, aseguró que con la apertura de la Variante "se abre un nuevo tiempo de oportunidades para Asturias que vamos a aprovechar".

A los retrasos se refirió el portavoz del PP, Álvaro Queipo, quien acudió al acto en Oviedo. "Se salda una deuda de más de 20 años con Asturias desde que el primer gobierno de José María Aznar apostase por esta infraestructura. Es un día alegre en el que por fin se abre la Variante de Pajares para traernos una alta velocidad, aunque no lo sea con todo su potencial. Es un hito histórico para la ingeniería española, el fruto del trabajo de varios gobiernos de distintos colores que con su tesón nos han traído hasta aquí".

Carolina López, diputada de Voz, criticó el "triunfalismo del PSOE ante "una realidad que pretende ocultar: no llega el AVE y no lo hace a las principales ciudades asturianas". Además, recalcó que "son 20 años de espera que siguen perpetuando la incapacidad socialista de poder sacar adelante el AVE en nuestra región. No vamos a colaborar en ningún blanqueamiento del gobierno golpista de Sánchez". López estuvo en el acto en Oviedo por "lealtad a la Corona".

El portavoz de Izquierda Unida y consejero del Gobierno, Ovidio Zapico, sintió al cruzar la Variante "una satisfacción enorme por ver cumplido el anhelo de toda una sociedad, un agradecimiento a los compañeros y compañeras de IU que durante años dieron la batalla por que esto hoy fuera una realidad. Ahora, la mente clara para nuestro siguiente objetivo: las cercanías".

Covadonga Tomé, diputada por Podemos, destaca la mejora de las comunicaciones con Asturias. "Pero no hay motivos para grandes celebraciones. Hablamos de una infraestructura que llega con casi catorce años de retraso y que acumuló más de 3.000 millones de sobrecostes. Es importante conectarnos con la Meseta. Pero también es imprescindible asegurar la movilidad dentro de Asturies con iniciativas como la mejora de la red de Cercanías, una de nuestras históricas reivindicaciones. La deficiente red de transporte público incomunica a miles de asturianas y asturianos todos los días del año. Adrián Barbón y el Rey tardarán hoy menos en llegar desde Madrid que cualquier asturiano o asturiana en trasladarse de Uviéu a Llanes o Vegadeo".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, rechazó participar en los actos, si bien reconoció la "importancia" de la Variante. No obstante, cree que "los retrasos experimentados son inaceptables y no pueden pasar desapercibidos para los asturianos. No se deben a cuestiones técnicas, sino a cuestiones de voluntad política y a la desidia que han mostrado los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP".