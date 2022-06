PSOE, Podemos e IU evitan una comisión de investigación sobre la Fundación Metal, que pedían PP y Cs

Los votos de los grupos Socialista, Podemos e IU ha frustrado una iniciativa conjunta del PP y Ciudadanos para crear una comisión de investigación en la Junta General sobre los fondos públicos y la gestión de Fundación Metal, que se encuentra en proceso de liquidación y tiene a su plantilla, 90 trabajadores, sin cobrar desde hace meses, pese a que los trabajadores siguen desempeñando sus labores, por ejemplo en los cursos de formación que imparten en el centro juvenil de Sograndio.

Álvaro Queipo, del PP, justificó la necesidad de la comisión de investigación para "aclarar" que pasó para que una fundación de esa relevancia "acabase como acabó". También reclamó "transparencia" sobre los fondos públicos que recibió dicha entidad. "Hay un agujero económico de más de 5 millones", sostuvo el diputado popular. Luis Fanjul reclamó la conveniencia de "un control político" y calificó de "felonía" hacia los trabajadores la negativa a una fiscalización parlamentaria de la gestión llevada a cabo en la Fundación Metal.

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga acusó a los partidos proponentes de "buscar un escarnio", sabiendo que no da tiempo a concluir esta comisión , por los plazos que conlleva y toda vez que no sería posible ponerla en marcha antes del próximo otoño. El voto decisivo estaba en manos de Podemos y, como era previsible, manifestó su rechazo por boca de su portavoz, Rafael Palacios. "No serviría de nada a los trabajadores", esgrimió el diputado morado. Palacios aseguró que la derecha "no ha movido un dedo para que los trabajadores puedan cobrar" y, al contrario, resaltó el papel de su partido. "Hemos conseguido que el Gobierno se Asturias se comprometa a pagar íntegramente los salarios adeudados a los trabajadores en un plazo de dos meses o dos meses y medio". Ángela Vallina también rechazó la iniciativa del PP y Cs, que solo contó con el apoyo de Vox, porque "su objetivo es hacer ruido, dañando de paso a las organizaciones sindicales y también a las empresariales".

La votación final ha arrojado un resultado de 26 votos en contra de la comisión, 17 a favor y dos abstenciones, una de ellas del diputado Armando Fernández Bartolomé, que ha sido expulsado de Ciudadanos pero, en teoría, sigue formando parte del grupo naranja en la Junta.