Adrián Pumares (Foro): “El mayor problema de Asturias son los gobiernos socialistas”

El intercambio entre el portavoz de Foro, Adrián Pumares, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, viajó del encono más vivo al acercamiento y hasta reconocimientos mutuos en cuestiones como la conveniencia de que haya ayudas a la natalidad en Asturias o el avance que suponen las nuevas conexiones internacionales del aeropuerto de Asturias.

Pumares empezó con un duro cuestionamiento a la labor de su interlocutor al frente del Gobierno asturiano. “El mayor problema que tiene Asturias son los gobiernos socialistas”, mantuvo el portavoz forista después de recordar en el hemiciclo una cita de Javier Fernández, de 2013, sobre la necesidad de contar con una estrategia demográfica similar a la de Galicia. “Llevan muchos años siendo lo mismo y el único cambio de esta legislatura respecto a la anterior es estético (…) esta legislatura languidece mientras debatimos en esta Cámara sobre los mismos asuntos, una y otra vez: demografía, infraestructuras, industria, energía…”, lamentó Pumares que, no obstante, dio la “bienvenida” a las ayudas a la natalidad anunciadas por Barbón pese “a que ha tardado demasiado tiempo en ponerlas en marcha y de manera tímida”. La de arena llegó cuando el portavoz de Foro reprochó que Barbón hablase en su discurso de la “agenda del cambio, cuando ya estamos en los últimos meses de legislatura. Me pareció insultante”.

El presidente del Principado, por alusiones, aclaró que “la agenda del cambio es un cambio de actitud, acercarnos, ser más empáticos, escuchar más, estar a ras de tierra y aprender de los errores”. Barbón no dudó en señalar al fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, “como el que más habló y menos hizo aquí, llevó al colapso a Asturias en diez meses, en los que estuvo a punto de tener que ser rescatada”. Tampoco se privó de responder, en términos similares, a los reproches que Pumares formuló sobre las trabas socialistas a la Variante de Pajares. “Ya estaría abierta si no hubieran obligado a levantar las traviesas”. El presidente autonómico aconsejó a Pumares “bajar un poco el diapasón del electoralismo” e incluso se mostró optimista sobre el apoyo de Foro a los presupuestos de 2023 porque “aprobaron ayudas en 2021 que ahora serán mayores”. El portavoz forista recogió al guante, pero se cuidó de no dar el respaldo por seguro. “Hay algunos anuncios positivos, pero habrá que debatir sobre el Presupuesto en su conjunto”.