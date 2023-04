La Junta General acogió la presentación de la campaña "X Solidaria" por parte de representantes de las organizaciones que integran la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias. En el acto intervino el presidente del Parlamento asturiano, Marcelino Marcos Líndez, quien, dando por hecho que "es imposible que la acción social de las administraciones logre satisfacer todas las necesidades de la sociedad", el presidente de la Junta animó "a todos los contribuyentes asturianos a marcar la x solidaria, de manera consciente y libre, no como una acción de autorrealización personal sino con una visión puesta en un horizonte de transformación social", al considerar que, "ante la exclusión y la injusticia social, no podemos encogernos de hombros".

Marcos Líndez defendió la necesidad de que "seamos más solidarios" frente a la "tentación de buscarse cada uno la vida y olvidarse del bienestar ajeno". En la situación actual, "en un mundo en el que, por desgracia, hay personas en situación de vulnerabilidad", el presidente de la Junta puso en valor la labor de "las personas solidarias, ésas que cada vez necesitamos más".

Para el presidente del Parlamento asturiano, "la solidaridad se está convirtiendo en algo imprescindible en nuestra sociedad". "Creo", argumentó, "que la solidaridad es la principal unidad de medida del bien común, pues a través de ella se promueven espacios de ayuda, colaboración, cooperación, asociación, unidad y cohesión que permiten reducir aquellas desigualdades sociales, económicas o éticas que aún padece esta sociedad en la que vivimos".

En su discurso, Marcelino Marcos Líndez, acotó el significado que para él tiene el concepto solidaridad. "No hablo de la solidaridad que busca negocio en la miseria", precisó, sino que "la solidaridad que a mí me interesa es la que significa el encuentro, cara a cara, con el mundo del dolor, de las injusticias y ante el que no me puedo mostrar indiferente". "Es la solidaridad", añadió, "que analiza de forma seria la injusticia y la que constituye en eje fundamental del proyecto de vida de todo aquel que se tenga por solidario. Es la solidaridad de los proyectos como medio para conseguir el desarrollo y el crecimiento de aquellas personas con las que caminamos conjuntamente". Un retrato que, en su opinión, "es la solidaridad que mueve a las entidades del Tercer Sector y la que éstas practican".

"Desde la Junta General" finalizó el Presidente, "entendemos que es nuestra obligación reconocer, promover e impulsar eficazmente las acciones solidarias en sus diversas modalidades; por eso estamos encantados que se realice aquí este acto".

En el acto también participaron la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez; Víctor García, presidente de la Mesa del Tercer Sector; Carmen de la Rosa, vicepresidenta de la Mesa y dos participantes del proyecto solidario: Francisca Sánchez y Kevin Daniel Telles.

García, por su parte, agradeció "a los cerca de 880.000 asturianos y asturianas que, con su gesto solidario gesto solidario, vienen marcando la casilla 106 para destinar parte de sus impuestos a un fin solidario y dar respuesta a las necesidades de las personas que están en una situación de vulnerabilidad". El presidente de la Mesa del Tercer Sector, que presentó varios spot publicitarios de la campaña, ha explicado que la iniciativa "X Solidaria" busca conseguir informar y concienciar a la sociedad de la necesidad de marcar la casilla 106 de "Actividades de Interés General consideradas de Interés Social" en la declaración de la renta, lo que permite destinar el 0,7% del dinero que recauda la Administración de nuestros impuestos a programas sociales.