Sin noticias de la dirección de Podemos, Covadonga Tomé y sus partidarios inician el cuarto día de encierro en la sede del partido en Gijón con una respuesta para Ione Belarra. A la invitación de la secretaria general de que empiecen a "hacer campaña", la candidata electa de la formación en Asturias ha replicado este domingo con otra: "Que nos acompañe en este camino, en esta campaña que estamos deseando comenzar, pero con todas y cada una de las personas que fueron respaldadas por la gente". A día y medio de que en la medianoche de mañana expire el plazo para la inscripción de candidaturas, el discurso de los que permanecen "encerrados para abrir Podemos" incorpora cifras de respaldo a sus demandas, fundamentalmente la que pide que se respete la lista autonómica tal y como fue elegida en las primarias, incluido el número cuatro para Jorge Fernández, sancionado por los órganos disciplinarios del partido. "Tenemos la firma de 38 de los candidatos de la lista, el 75 por ciento, y las de 1.200 inscritos pidiendo que se respete y se ratifique la candidatura", ha dicho Tomé. Sus partidarios emprendieron hace algunas semanas la búsqueda de las firmas necesarias para forzar la convocatoria de una asamblea ciudadana para ratificar la lista -algo que los tiempos ya han desactivado-, la retirada de los expedientes sancionadores en marcha y la elección de una nueva coordinación autonómica y consejo ciudadano. Estas dos últimas aspiraciones siguen en pie, igual que los cálculos de respaldos necesarios para conseguirlo, que rondan los 1.500. De entrada, estos 1.200, subraya Tomé, "son más que los votos que recibieron en primarias Ana Taboada o Rafael Palacios", los más respaldados del sector afín a la dirección regional, y refuerzan su tesis

De momento, y de cara a lo más inmediato, nada se ha movido mientras los encerrados agradecen los apoyos y las aportaciones, incluidas esta mañana las flores con las que los partidarios de Tomé se fotografiaron en homenaje a la Revolución de los Claveles portuguesa, de la que se cumple este martes el cuadragésimo octavo aniversario. "No es casual", dijo Tomé tomando al vuelo la coincidencia, que precisamente ahora se cumplan años del momento en el que "la gente en Portugal salió a la calle a defender la democracia". De su propia defensa de la democracia "interna" dice que cree que mañana, "finalmente", "tanto desde la dirección autonómica como desde la estatal se va a dar el visto bueno a que se inscriba la lista. No es que lo quiera creer. Es lo razonable, lo normal y lo que debería ocurrir en defensa de esos valores democráticos que tanto la dirección autonómica como la estatal deben respetar". Para la posibilidad de que eso no ocurra, sigue sin haber respuesta de puertas hacia fuera. El planteamiento es el mismo. Una vez que todos los miembros de su grupo han firmado la aceptación a formar parte de la lista, dicen no tener decidido lo que harán si ésta sigue adelante sin Jorge Fernández o alterando en algún otro sentido lo decidido en las primarias, porque "no nos planteamos otro escenario" diferente al respeto de lo que han decidido las bases. Porque otro escenario "es difícil de entender", persevera Tomé. "La solución tiene que ser que se inscriba la candidatura tal y como está". En todo caso, a los seguidores de la candidata les queda la posibilidad de revocar la aceptación si no se respetan sus postulados.

Si no hay movimientos antes, el capítulo siguiente de la guerra está programado para mañana, las seis de la tarde, en la misma sede de Podemos en Gijón. Allí está convocado el Consejo Ciudadano Autonómico de la formación morada en Asturias con un orden del día de tres puntos: "Presupuestos de campaña electoral", "campaña electoral" y "varios". Según Tomé, ahí no será posible adoptar decisión alguna respecto a la lista electoral. "Sería ir en contra de la voluntad de los inscritos que ya se pronunciaron y votaron".