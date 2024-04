El consejero Zapico reconoce que hace falta “un debate trasparente” sobre la gestión de la basura que “se lleva posponiendo dos décadas”

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, admite la necesidad de “un debate social y transparente” sobre la gestión de las basuras, “que se lleva posponiendo dos décadas”, pero aseguró que el Ejecutivo regional tiene “una posición consensuada: la incineración no es una opción”. Ovidio Zapico se ha pronunciado sobre la gestión de los residuos, que es una competencia de la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, a una pregunta formulada por el diputado de Foro, Adrián Pumares, quien ofreció “mano tendida” pero puso condiciones “no quemar basura por la puerta de atrás” en la térmica de La Pereda.

Zapico manifestó en el hemiciclo de la Junta General que era consciente de que el motivo de que esta pregunta de Foro fuera dirigida a él en vez de a Nieves Roqueñí, era por su condición de coordinador general de IU, el partido que gobierna en Mieres donde los vecinos de La Pereda están en contra de que se queme CSR, el combustible hecho con los residuos procedentes de Cogersa, en la térmica que Hunosa tiene en esa zona. El consejero de Ordenación del Territorio garantizó “una posición consensuada” del Gobierno en este asunto, aunque reconoció que en IU “nos surge la duda de que pueda haber una salida en falso y pagar a terceros para que quemen el CSR en Asturias”. Zapico también asumió que “no se puede eludir que en La Pereda hay una problemática muy importante, desde el punto de vista social y político” que, advirtió, habrá que abordar “con mucho diálogo y capacidad de consenso, con el ayuntamiento de Mieres y los vecinos”. En opinión del consejero de Ordenación del Territorio, la hoja de ruta para despejar de una vez las decisiones sobre el futuro de la gestión de los residuos en Asturias, “postergadas desde hace veinte años”, viene marcada en la proposición no de ley aprobada meses atrás en el parlamento regional, basada en tres puntos: el rechazo a incinerar basuras y abrir alternativas que deberán fijarse en el nuevo plan regional de residuos en elaboración, el futuro PIRECA.

Adrián Pumares atribuyó las dos décadas de retraso en la toma de decisiones a que, por un lado, “el PSOE valoró siempre la incineración” y a que “sus socios de IU más de allá de oponerse, no plantearon alternativas ni solución”. El diputado de Foro en la Junta responsabilizó al actual gobierno autonómico de coalición “de poner en riesgo el futuro de Cogersa”, aunque ofreció la “mano tendida” de su formación, pero puso condiciones que, avisó, “ahora no se dan”. La primera, que “no se repercuta en el bolsillo de los ciudadanos”; la segunda, que “haya transparencia en el debate, exponiendo los riesgos por la quema de CSR” y tercero, “hablar con claridad de la térmica de La Pereda, que no puede pasar a ser una incineradora por la puerta de atrás, por mucho que se empeñe Hunosa”, así como aumentar los porcentajes de reciclaje, más puntos limpios y más contenedores e “invertir en tecnología propia que permita el aprovechamiento del CSR para su valorización en el marco de Cogersa”. Pumares sostuvo que “si partimos de todo esto, nos podremos encontrar, sino, allá ustedes y el PSOE con sus cambios de criterios”.