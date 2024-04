Langreo, capital de la cerveza artesana

Arrancó este jueves en los jardines de la pinacoteca de La Felguera una nueva edición de su Festival Internacional de la Cerveza Artesana (FICAL), que cuenta con 18 productores nacionales y con más de un centenar de variedades distintas de bebida. A la presencia de maestros cerveceros españoles se le une la de otros que proceden de países extranjeros como Noruega, Suecia, Francia y Reino Unido y que ponen en relieve la dimensión internacional de un evento cuya organización se ha puesto como objetivo superar los 15.000 visitantes de la edición pasada.

Ambiente en el recinto durante una edición anterior de FICAL. / L. M. D.

La selección de las cervezas que participan en el FICAL se rige por la calidad de sus elaboraciones. Además, está presente el maestro o maestra cervecera de cada marca, lo que contribuye a un mayor didactismo. Conocer de primera mano los procesos y las técnicas de fabricación, así como los tipos de maltas, lúpulos, levaduras y otros materiales que se utilizan se convierte en una posibilidad real para los asistentes. Entre los productores que han acudido a la cita están: 3 Monos Craft Beer, Asturias Brewing Company, Caleya, D’Equí, Dougall’s, Full Circle Brew Co, Funky Fluid, Garage Beer, Grisú Beer, La Grúa, La Pirata Brewing, Laugar, Naparbier, Redneck Brewery, Saez & Son, Salama Brewing, Saltus y Sanfrutos. Estos últimos, productores segovianos, fueron los ganadores el año pasado del premio a la mejor cerveza con su receta "Barley Wine 2019".

Un año más, la música está siendo casi tan protagonista como la cerveza y, si ayer a medianoche pudo disfrutarse de la actuación de "Los Berrones tras el pregón de la diseñadora de la firma "Puru Remangu" Henar Areces, hoy será el turno de "Saratoga", ambos con entrada gratuita. También ayer actuaron el grupo "Rat Sabbath", formación de tributo a la banda británica, pionera del heavy metal, "Black Sabbath"; "Flashback" y "La Morgue". Cerraron la jornada inaugural "Misiva" y "Soulvattore di Groove".

El grupo «Saratoga» / Lne

Hoy, al igual que ayer, y que mañana, los que acudan al recinto podrán adquirir una vez dentro una pulsera recargable para ir consumiendo en los puestos de cada cervecera o en los siete "food trucks" que durante todo el fin de semana están ofreciendo comida de todo tipo. En esta jornada sabatina, el ferial abre sus puertas a las 13.00 horas y a continuación se celebrará la charla "Ya sé que vienes a chumar y fartucar de baldre, pero vas tener qu’aguantar al carboneru y al fartón", con David Montes y David Castañón, que protagonizarán una cata con maridaje.

A las 13.30 horas sonarán los acordes musicales de la formación "La viuda de Angelín" y por la tarde, a partir de las 17.00 y 18.00 horas, más charlas, Concretamente, "La cerveza valenciana con acento sueco y raíces berlinesas" e "Historia de la cerveza", con Carlos Agelvis (Cerveza Caleya), ambas en el interior de la pinacoteca. A su conclusión podrá verse en el mismo lugar el documental "International hardcore all star".

Ambiente durante la pasada edición de la cita. / L. M. D.

A las 19.00 horas vuelven los conciertos con "Malvís", y a las 20.30 horas, con "The Black Panthys Party". Ya a las 22.00 horas será el turno de "Endernity" y a medianoche, el de uno de los grupos de "heavy metal" más destacados de España, "Saratoga ". Tras ellos, sigue la música hasta el cierre del recinto, a las 4 de la madrugada, con "Me Fritos and the Gimme Cheetos" y "Soulvatore di Groove".

Mañana, domingo 14, último día de FICAL, la apertura del recinto está prevista para las 12.00 horas. Desde ese momento y hasta las 15.00 horas habrá actividades infantiles. Para las 13.00 horas está prevista la charla "La Birra también se come", a cargo de Hugo Priede, de La Industria; y a las 13.30 horas, concierto del "Pablo Valdés Trío". Para cerrar, a las 18.00 horas se entregarán los premios del festival, y a las 20.00 horas se pondrá punto y final a una cita cervecera por la que cada año pasan miles de personas.