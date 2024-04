"Queremos situar a Asturias como líder en bioenergía verde"

Sergio Kiria, CEO y socio cofundador de la multinacional energética CCC Energo Group, explica en esta entrevista los planes de la empresa en Asturias.

–Energo planea construir tres plantas en Asturias para tratar purines y producir biometano. Háblenos un poco más de este proyecto, por favor.

–Mis socios y yo estamos muy satisfechos por trabajar en Asturias, esta hermosa tierra de gente maravillosa, amable y trabajadora. Hemos iniciado el diseño y ejecución de tres grandes proyectos en Gijón, Castropol y Tineo para construir plantas de biometano, con una capacidad de 8 millones de metros cúbicos de biometano puro cada una, para su venta y suministro a la red de gasoductos. La materia prima son purines y estiércol de ganaderías y desechos de biomasa vegetal combinados con otros desechos orgánicos. Estos residuos constituyen en la actualidad un problema no solo ambiental sino para la gestión agropecuaria en el medio rural asturiano, que con las nuevas plantas se vería mitigado. Se evitará, además, liberar a la atmósfera millones de metros cúbicos de metano al año y de CO2, la cantidad de gases de efecto invernadero que hoy se emiten por el uso directo de purines en los campos y el almacenamiento de estiércol y residuos en áreas abiertas y pozos.

–¿Cómo será el proceso?

–Será un sistema moderno y eficiente para recolectar y transportar purines y desechos lácteos, brindando a los ganaderos servicio gratuito que les libere de los problemas de almacenamiento y transporte y cumpla con los requisitos y estándares europeos de protección del medio ambiente y gestión de residuos. Los ganaderos asturianos ya han firmado contratos para el suministro de purines. El objetivo es que la distancia total para el suministro de materias primas no supere los 30 kilómetros lo que garantiza costos de transporte moderados y la posibilidad de utilizar varios tipos de transporte, incluidos tractores y cubos, que se utilizan ampliamente en las granjas asturianas en la actualidad. Con tales volúmenes de transporte de materias primas (purines), está previsto utilizar los servicios de empresas de transporte locales. La empresa promotora prevé pagar a los ganaderos por la exportación de purines y también pagar gastos millonarios de transporte, algo importante para la economía de Asturias y el sector del transporte.

–También crearán empleo...

–Cada planta de biogás genera 14 empleos incluidos el servicio de transporte y los equipos de mantenimiento y reparación. Las plantas serán instalaciones de producción modernas y altamente eficientes que utilizarán las últimas tecnologías, soluciones técnicas y equipos de los principales fabricantes mundiales, con ausencia de olores desagradables, facilidad de uso y alto nivel de automatización. La inversión de cada proyecto será de unos 20 millones de euros, y está prevista una facturación anual de unos 10 millones de euros por planta.

–¿Qué destino tendrán todos productos de las plantas?

–Además del biometano, que venderemos mediante gasoducto a una tarifa especial dictada por el mercado europeo del biometano, otros productos importantes derivados de las plantas serán un fertilizante seco de alta calidad; digestato líquido apto para uso directo en el campo (en lugar de purina fresca); agua rica en micronutrientes que puede devolverse gratuitamente a los agricultores para que la utilicen en sus campos; así como el NK, concentrado líquido de alta calidad que tiene una gran demanda en el mercado de fertilizantes.

–¿Ya realizan este tipo de trabajo en otros lugares?

–Actualmente, nosotros y nuestros socios estamos implementando proyectos similares en los Estados Unidos (unos 17 proyectos) y varios en Europa del Este. Lamentablemente perdimos dos proyectos interesantes en Ucrania, donde estuve los últimos 5 años. La guerra me obligó a regresar a España con mi familia.

–¿Porque se han fijado en Asturias para estas inversiones?

–Hace tiempo que sé que Asturias es una tierra muy verde y rica en recursos naturales. Mis amigos de Madrid nos recomendaron que fuéramos a Asturias como una región prometedora para la bioenergía verde. Y resultó ser así. Vemos grandes perspectivas y un gran potencial en el norte de España, y haremos todo lo posible para que Asturias sea exitosa en este sector del biogás y resuelva eficazmente los problemas de las energías renovables y la protección del medio ambiente. Agradecemos al Gobierno del Principado su apoyo fundamental a nuestros proyectos ecológicos. No tenemos duda de que pronto podremos mostrar buenos resultados nacionales y europeos. El pasado martes, pudimos participar en el encuentro de alcaldes y alcaldesas organizado por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica, una gran oportunidad para hablar con líderes regionales sobre proyectos comunes. Fue inolvidable y muy interesante.

–¿Qué otras actividades realizan?

–Tenemos previsto replicar nuestros proyectos en el norte de España. Mis socios tienen amplia experiencia en la implementación de proyectos energéticos de alta tecnología en América y Europa. Yo mismo trabajé para empresas estadounidenses durante más de 20 años, realizando proyectos para la modernización de grandes unidades de energía con una capacidad de 200 y 300 megavatios en seis países del mundo. Durante los últimos 10 años, hemos estado desarrollando activamente la dirección de las tecnologías de energía alternativa y biogás. Somos una multinacional que reúne socios y empresas de EE UU, Israel y Holanda. Nuestras áreas de interés también incluyen la energía térmica alternativa, los métodos modernos de eliminación de residuos e incluso la producción de hidrógeno "verde".

–¿Cuáles son los rasgos distintivos de CCC Energo respecto a otras compañías del sector?

–No somos especiales o superiores a otras empresas. Tenemos un profundo conocimiento de los procesos de producción y establecemos relaciones adecuadas con excelentes empresas de ingeniería locales, que confían en nuestra experiencia y conocimiento en combinación con el uso de equipos de los principales fabricantes del mundo. También creo que comprendemos las condiciones locales y tenemos la filosofía correcta: nos esforzamos por transformar los desechos animales y la biomasa locales en nuestras materias primas en términos de beneficio mutuo. Todo el mundo debería estar contento e interesado en desarrollar tecnologías de biogás con nosotros, además de que deberíamos pensar en el medio ambiente y en nuestro negocio.

–¿Cómo valora la acogida en Asturias?

–Tanto mis socios como yo no podemos dejar de expresar nuestra satisfacción por trabajar en Asturias. Me comunico mucho con la gente, visito empresas y he hablado con casi todos los ganaderos de Asturias de nuestros proyectos. En todas partes encuentro comprensión y ayuda. Muchos de ellos ya son amigos y asociados. Estamos abiertos a la cooperación con todas las organizaciones y empresas interesadas en Asturias y podemos ofrecer opciones interesantes de cooperación en condiciones mutuamente beneficiosas. Estamos planificando colaboraciones con empresas y estructuras energéticas muy reconocidas en Asturias. No competimos con nadie, porque la especificidad de este negocio del biogás es que es necesario trabajar en una determinada región y no es rentable suministrar materias primas y residuos a largas distancias. Como bromea uno de mis socios: "Si abrimos un restaurante de pescado en Gijón, no quiere decir que sea competidor del mismo restaurante, por ejemplo, en Navia, porque la distancia entre ellos es de 100 kilómetros. Así es como funciona este negocio". Es necesario construir más plantas de biogás y solucionar los problemas medioambientales. Ha llegado el momento de eliminar adecuadamente los desechos animales. En Alemania, el número de fábricas supera las 10.000.

–Se habla mucho de energías alternativas, verdes y eco. ¿Cuándo llegará ese gran cambio?

–Cada uno de nosotros, cada día, puede ayudar comprando un coche híbrido, clasificando adecuadamente la basura, explicando a los niños cómo salvar el medio ambiente y con gestos como no tirando una colilla extra a la calle.

–¿Por qué es tan importante cambiar el modo de producir y consumir energía?

–La razón es simple: ¡sólo tenemos un planeta! No nos queda otra y todos necesitamos vivir aquí y construir un futuro para nuestros hijos y nietos.