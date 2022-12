Moreda, epicentro del feliz terremoto de millones

"Esto ye estratosférico". Laura García y su hermana Irene repartieron desde su administración de lotería "Los Collainos" de Moreda de Aller una lluvia de 148 millones de euros en la cuenca del Caudal. Vendieron 37 series de El Gordo de la lotería de Navidad, el 05490. La mayor parte fue a parar a Mieres en participaciones de 4 euros vendidas por el club de atletismo, cada una de ellas premiada con 80.000 euros. Pero también vendió décimos completos. Uno de ellos lo había comprado la joven Ángela, que no quiso ofrecer más datos. Reconoció que tenía el décimo y que había ganado 400.000 euros, pero apostó por la discreción y no quiso decir nada más.

Laura García se había levantado a las cinco de la madrugada, "estaba nerviosa". A las 11.20 horas estaba trabajando tras la ventanilla de su administración y escuchó esa combinación mágica que no se le olvidará en la vida: "¡5.9401 ¡Cuatro millooones de euuuuros!". "No me lo creía, pensé que no podía ser, salí a verlo en las pantallas que tengo fuera y lo volvieron a cantar, pero no me lo creía, esperé a que los niños de San Ildefonso pusiesen las bolitas en el alambre y entonces sí, ya vi que habíamos vendido El Gordo", relata.

La lotera se emocionó al recordar que "la administración de lotería era de nuestro padre y cuando falleció, hace once años, yo me puse al frente como hermana mayor". Desde Moreda salieron los millones de euros que han hecho felices a los socios, familiares y simpatizantes del Club Atletismo Mieres. "Hay un chico de aquí, de Moreda, que hace maratones y empezó a cogernos lotería hace años para hacer las participaciones del club", explicó Laura García. El chico es Jesús Manuel Hevia, presidente del Club Atletismo Mieres.

Pero no todo el dinero se fue a la capital de la cuenca del Caudal. En Moreda no hay club de atletismo así que todos los aficionados del concejo de Aller están vinculados al equipo mierense.

Entre esos alleranos estaban el matrimonio formado por César Trapiella y Tamara García. El hombre era ayer la viva imagen de felicidad. Ha ganado 160.000 euros del gordo de la lotería de Navidad con el número 05490. Tiene dos papeletas del club de atletismo, pero junto a su esposa, han repartido un total de 2.800.000 euros entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Él es socio del club de atletismo y llevó a casa dos talonarios de 25 participaciones cada uno. La pareja vendió un total de 35 boletos premiados cada uno de ellos con 80.000 euros. "Voy a pagar la hipoteca y arreglar la casa", decía eufórico Trapiella mientras su esposa explicaba que había vendido participaciones a prácticamente todos sus compañeros de trabajo del centro de salud de Pola de Lena.

"Está muy repartido, tengo amigos que tienen hasta cuatro papeletas", decía César. Uno de esos amigos recibió ayer la llamada de su entidad bancaria. Se acaba de casar y le informaban de que le habían concedido la hipoteca para comprar una vivienda. "Pues ahora ya no la quiero", respondió. César Trapiella no se despegaba del teléfono, no paraba de hablar con amigos, todos ellos premiados. Cuando llegó a Moreda Jesús Manuel Hevia, el allerano no paraba de gritar: "Chus, te queremos, Chus I love you". "¡Ta to pago!", gritó Trapiella cuando un amigo le dijo que si invitaba a las cervezas. Calculó mal, pese a que era uno de los afortunados, en ese momento no llevaba dinero y tuvo que pedírselo a su esposa.

Varios de los ganadores se concentraron en el bar Trébol, justo al lado de la administración de lotería que había dado el gordo. Entre premiados, curiosos, vecinos y periodistas, Rosa Pérez no paró de trabajar en toda la mañana. Poco después de la una de la tarde, dos horas después de que hubiese salido El Gordo, tuvo un respiro y decidió mirar las papeletas de lotería que tenía en un cajón del bar y ahí estaba la del Club Atletismo Mieres. "¡Lo tengo, lo tengo!". Salió gritando a la terraza. Ella sabía que había un montón de agraciados en su local, pero no se le pasó por la cabeza ser uno de ellos. "Estoy sin palabras, no me lo creo todavía, madre mía", repetía. Ni siquiera sabía el dinero que había ganado y, cuando le dijeron que eran 80.000 euros, la felicidad fue máxima. Todo ello acompañado de los aplausos de los clientes. Así, en caliente, lo único que se le ocurría a la camarera era "celebrarlo hoy mismo con mi familia". Eso sí, lo primero que hizo fue seguir trabajando con una enorme sonrisa.

Uno de los últimos agraciados en llegar a la administración de lotería fue Ernesto Estrada, portador de cuatro de las papeletas premiadas, un total de 320.000 euros. Este joven de 23 años trabaja en la hostelería y un día estaba solo en uno de los bares de Moreda. "Llegaron unas chicas y me dijeron que si les compraba una papeleta del club de atletismo, que eran cinco euros. Fui a por la cartera y tenía 20 euros, les dije que me diesen cuatro papeletas, que ya de tocar que tocase algo curioso". Y tocó. Estrada tuvo que comprobar el número varias veces y lo primero que hizo fue decírselo a su madre. Fue en la primera persona que pensó, en su madre y en su abuelo, "personas que han trabajado toda su vida y que han vivido con muy poco".

Las participaciones compartidas en familia llenaron ayer muchos bolsillos de Moreda. Es el caso de Noel Rodríguez. Tiene muchos amigos en el Club Atletismo Mieres y siempre les compra participaciones en la feria de deportes de invierno Nevaria, que se celebró el pasado fin de semana en Moreda. "Este año no los vi y no compré", reconocía. Pero ahí estaba su madre, Gelinos Díaz, que sí había comprado dos participaciones. "Son 160.000 euros, así que algo me tocará", bromeaba.

En casa de Lucía García también tenían una participación que había comprado su madre. Uno de sus hermanos estaba en el instituto, otro trabajando en Oviedo y su padre fuera de Asturias. "Están viniendo hacía aquí para celebrarlo en familia", decía esta allerana. Su madre ya tenía claro que lo primero sería "un viaje en familia".

Moreda repartió millones en Mieres pero también se quedó con un buen pellizco de un Gordo que pasará a la historia de la localidad.