La busca del operariu de carreteres soterráu por un ádene na xubida a San Isidro yá dura munches selmanes, pero nun ye nin por muncho'l rescate más llargu nel monte asturianu. El subteniente retiráu de la Guardia Civil José Luis Llamazares tien grabaos cunado menos dos rastrexos que duraron abondo más tiempu. Unu, el del farmacéuticu lleonés Andrés Torcida, del que se recuperó'l cuerpu nuna barranca de Peña Ubiña na nueche del 2 de xunetu de 1983, dempués de 22 díes de busca. Otru, el qu'ensin dulda podría ser el rastrexu más intensu y llargu que se diera na rexón, yá que se caltuvo ininterrumpidamente mientres 140 díes, casi cinco meses, pa recuperar los cuerpos de los montañeros Javier Centeno y José Luis Cabal, soterraos por un ádene na canal de les Fanes, tamién nes Ubiñes, el 4 de xineru de 1986.

Andrés Torcida, de 24 años, sumiera'l 12 de xunu de 1983, cuando realizaba una escursión en solitario en Peña Ubiña, al paecer ensin intención de faer esguilada y ensin l'equipu precisu. “Cayó dende'l mesmu cumal”, sostien Llamazares. P'aquel rastrexu, nel que participaron hasta espeleólogos, montóse un campamentu pa los rescatadores y cuntóse inclusive con un helicópteru. “Yeren otros tiempos, había menos medios y menos xente, yera otra forma d'actuar”, remembra Llamazares.

Pero'l rescate que llevó de cabeza a los miembros del Greim de Mieres foi unos años dempués, en 1986, en Peña Ubiña, un monte realmente peligrosu pel hibiernu. Dos montañeros de 20 y 21 años, Javier Centeno y José Luis Cabal xubieron, el 4 de xineru, al abellugu del Meicín dende Tuiza, col enfotu de la faer La Integral. Centeno, estudiante de contabilidá, quería ser profesional del monte. Cabal, estudiante de Biolóxiques, pagábase los estudios trabayando nuna tienda d'informática. Al nun tornar, les families dieron l'alarma.

Dende l'empiezu fíxose bien difícil la busca, poles dures condiciones ivernices. “Atopamos los sacos de dormir nel Meicín. Empezó a nevar enforma. Xubióse tolos díes a buscalos. Los grupos de monte suspendieron les salíes programaes pa xubir hasta'l Meicín y participar na busca”, rellata Llamazares.

Aquello conocióse como “la traxedia de les Ubiñes”. Nes semeyes de la dómina puede vese grupos de montañeros y vecinos de Tuiza abriendo güelgues con pales pa verde dar colos sumíos, unu d'ellos fíu d'Héctor Centeno, que tenía una conocida academia n'Uviéu. Hasta 600 persones llegaron a intervenir.

Según Llamazares, fueron los vecinos de Tuiza los qu'empobinaron la busca escontra la canal de les Fanes, ente Peña Ubiña y Peña Cerreos, onde se mataren yá cuatro montañeros, trés d'ellos xixoneses, por ádanes. La busca siguió, con grupos amplios, incluyíos familiares directos de los sumíos, como los padres de Centeno (la madre de Cabal taba enferma).

Finalmente, el 25 de mayu de 1986, n'abriendo nueve güelgues, pudo vese una solombra na paré d'una d'elles. Yera la bota de Javier Centeno. El cadabre taba casi intactu. L'afayu confirmaba que los tragara un ádane. El cuerpu de José Luis Cabal atopóse trés díes depués, el 28 de mayu. “Foi precisamente la madre de Centeno la qu'atopó'l cadabre al ver un guante sobresalir de la nieve. Pasáramos percima cincuenta vegaes. El xelu taba cristalín. Cavamos güelgues y güelgues, metimos un helicópteru, pasamos detectores. Dalgún quería hasta traer una bruxa”, diz Llamazares.

Un añu dempués vendría la busca del neñu Germán Quintana, perdíu nuna escursión al mirador de Ordiales, nos Picos d'Europa. El dispositivu terminaría trágicamente, cola muerte del responsable de Protección Civil Corsino Suárez; los pilotos Juan Carlos González y José Ramón Renovales; los guíes caninos del grupu de salvamentu del País Vascu Lourdes Verde, Joseba Zabala, Javier Gallastegui y Luis Ángel Díez, y cuatro perros, al estrellase'l so helicópteru. Daqué asemeyao asocedió en 1998, mientres la busca del soldáu José Miguel Panach Molina, del Cabu Noval”, tamién en Picos. Nel so rastrexu estrellóse otru helicópteru y finaron tres homes, unu nietu del xeneral Milans del Bosch. En payares de 2014, la busca del montañeru portugués Joao Paulo De Sa Guimaraes en Picos suspendióse a los once díes. Unos montañeros atoparon el cadabre a los nueve meses.