Ye'l suañu de cualquier propietariu: una casa autosuficiente, que xenera'l 100% de la eletricidá que precisa ensin arrenunciar al confort, y qu'amás nun emite CO2. Una vivienda perfecta, la casa del futuru, que sicasí esiste, y amás en pleno Uviéu: ye'l llar del inxenieru Carlos Omar Suárez y la so familia, en total cuatro persones, en Villamaxil, en plena falda del Naranco.

“Naide foi quien a facer una casa 100% autosuficiente nun clima como'l nuesu, siempres precisaron una conexón. Con cuatro díes siguíos d'agua, como los que tuvimos estos díes de pa tras, diba ser imposible caltener el suministru, y hasta con sol-yos facía falta ayuda. Pero nós consiguimos resolver toes estes cuestiones y funcionar solo cola lluz solar que llega a la fachada”, esplica Suárez. La so casa, ello ye que ye'l prototipu de les viviendes que desenvuelve cola so empresa, Sunthalpy.

La molición de Suárez poles cases autosuficientes surdió siendo neñu. “Vengo pensando nello dende los 12 años y voi pa 48”, esplica. Pero siempres s'atopaba con un problema qu'abultaba irresoluble: si l'edificiu rique d'enerxía solar p'abastecese, ¿qué puede se puede facer nos díes borrinosos o, como pasa n'Asturies, delantre d'una riestra de díes lluviosos?

Tres años dándo-y vueltes, Suárez maureció una solución al problema: en cuenta de dir axuntando elementos o soluciones pa tratar d'amenorgar la dependencia enerxética del esterior, Suárez diseñó l'edificiu como un tou, del mesmu xeitu que se fai con otros oxetos tecnolóxicos como los coches, que la so fabricación conoz bien por culpa de que tien esperiencia nel sector de la automoción. Esto dexó-y conectar soluciones alredor a la mesma estructura d'hormigón del edificiu, “que funciona como una batería térmica d'alta eficiencia gracies a la inclusión d'un suelu radiante”, esclaria Suárez. Ye la clave del so inxeniu, l'edificiu solar de baxa entalpía.

Cola idea yá madura, Suárez fundó va trés años y mediu Sunthalpy, y edificó la so casa en Villamaxil. El pasáu mes d'ochobre, desconectó la casa de la rede eléctrica. Y de magar, él y la so familia viven nesi edificiu que, hasta esi momentu, abultaba ser más propiu de les utopíes lliteraries que de la realidá. Ensin pasar fríu, ensin arrenunciar a nenguna comodidá, y ensin esi conocíu respigu qu'algama al común de los españoles cuando-y llega esi sudoku indescifrable que ye la factura de la lluz.

Lo más complicao, esplica Suárez, ye aprovir de calefacción al inmueble. “Lo que facemos ye integrar munches soluciones: l'edificiu ta bien empobináu, bien aislláu, y tien sistemes de rexeneración d'aire. Pero amás el nuesu suelu radiante ye un intercambiador de calor perfectu: con meter agua a 21 graos, llogramos calecer l'edificiu hasta los 20 graos, porque la estructura del edificiu coviértese n'emisora del calor”, sostien l'inxenieru.

Otra clave pa llograr esti resultáu ta na fachada y la cubierta, convertíes en captadores híbridos de calor y eletricidá . “Con esa enerxía puede movese una bomba de calor que dexa que funcionen los nuesos paneles térmicos en fríu en díes borrinosos d'iviernu, siendo capaces d'absorber tola radiación difuso qu'emiten les nubes hasta permediar les perdes del día”, esplica Suárez. La estructura, amás, funciona en dos sentíos: per un llau, los díes que fai sol l'edificiu atropa calor, como los acumuladores eléctricos de tola vida, y guardalu a baxa temperatura n'estructures per debaxo de 23 graos; pero amás, con esta tecnoloxía ye quien a prindar enerxía pa un consumu inmediatu, inclusive en díes borrinosos. “Cuando llogres eso, yes 100% autosuficiente”, esplica Suárez, quien señala que la so casa tendría'l mesmu rendimientu “inclusive nel sur de Suecia”.

Con esti sistema, la vivienda nun tien emisión nenguna. “Esta ye la puerta pa consiguir el retu señaláu pola Unión Europea de llograr un parque de viviendes con cero emisiones pa 2050”, señala Suárez, que recuerda que les viviendes son la fonte del 40% de les emisiones de CO2.

Esta sostenibilidá llógrase, amás, ensin arrenunciar al confort. Suárez asegura que la casa ye capaz d'asumir ensin problemes el consumu de tolos electrodomésticos habituales, d'una piscina climatizada y hasta la carga d'un coche eléctricu. Puede algamar una potencia de 12 quilovatios pel día, y 6 pela nueche. Tocantes a la temperatura, la pasada fin de selmana, anque tuvo borrinosu y lloviendo, caltúvose tol tiempu penriba de los 22 graos.

El so retu, agora, ye llograr industrializar esti modelu, compactándolu pa poder facelu mesmo a viviendes unifamiliares como a bloques de viviendes. Y, a ser posible, facelo desenvolviendo los componentes dende Asturies. “Esta ye la casa más eficiente que se construyó nunca, pero yá tengo idees p'ameyorar el siguiente diseñu hasta nun 50%”, conclúi Carlos Omar Suárez.