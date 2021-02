De manera inesperada, un día, los conocíos ya inclusive los qu'enantes podíen considerase amigos, dexaron de tocar al so timbre pa quedar, salir y pasalo bien. Empezaron a facelo p'amenazalu. La cosa foi a peor, hasta'l puntu de nun querer salir de casa pa nada. El polesu Pelayo Rodríguez pasólo bien mal esos trés años, ente los 13 y los 16. Los sos collacios d'institutu acosábenlu hasta un puntu en que nun podía más. Agora, a los sos 21 años, cuntalo nun llibru tituláu “Una sentencia llamada Bullying”.

Fala d'ello porque sabe que pa que nun se repita nun-y queda otra. Él vivía en Carbayín, ellí foi al colexu y, cola llegada de la edá p'aportar a la Secundaria, optó por inscribíse nun centru de Pola de Siero.

“Tou diba bien en primer cursu, tuvi'l mio primer idiliu amorosu y pasé'l branu faciendo planes colos mios compañeros”. “Ensin saber por qué”, al cursu siguiente “toos empezaron a alloñase”. Solo quedaben con él “pa rise”, pero nunca pa un esfrute común que recuerda compartir con amigos que depués se convirtieron en daqué bien distinto.

“En segundu de la ESO foi sele, un distanciamientu”. D'ende a “les burlles” hubo un pasu. Al otru añu, los problemes medraron entá más. “Yera'l delgáu y pequeñu, mientres el restu diben desenvolviéndose”. Quedó solu y cada vez más dolíu, hasta que llegó lo peor de too.

Taba en cuartu cursu de Secundaria, coles esperances puestes en que too camudara. Nun foi asina, al contrariu. Dexó'l fútbol, onde l'entrenador nun lu sacaba a xugar” y optó por dase a la so pasión, la música, la danza. “Metíme nuna academia de baille, llevabalo en secreto”, cuenta.

El so llugar d'escape taba al par de casa, pero un día, los que-y complicaben la esistencia, atopáronlu. “Salía d'una clase y una de les compañeres del institutu, de les que más enguedeyaben, viome”. Nun tardó “nin un día en cuntalo”. El timbre de so casa empezó a sonar delles vegaes al día. Depués, “pasaron a picar a los vecinos”, a presentase na puerta de la so vivienda. “Viví agresiones físiques y un acosu que devasaba toles llínees”. Inclusive-y llegaben mensaxes “amenazadores” al so teléfonu.

Rodríguez yá llevaba dende segundu cursu ensin salir “más que lo cabal” de la so casa polesa, a la que fuera dos años primero, “pensando en facer planes colos que daquella yeren los mios amigos”. Llegáu esi puntu, con una presión constante que llegaba a la puerta de so casa, decidió que nun quería abandonala más: “Ehí foi cuando los mio padres se dieron cuenta. Cuando-yos dixi que nun quería dir a clase”.

Los sos proxenitores, esmolecíos, intentaron falar col colexu, colos padres de los que-y facíen la vida imposible y iguálo too, pero yera tarde. En primeru de Bachiller optó por dir a Uviéu, a facer la modalidá d'Artes. Ellí sintióse reconfortáu. Lo mesmo qu'en Noreña, onde siguió los sos estudios, enantes d'optar por un módulu d'imaxe y soníu, qu'agora cursa en La Felguera.

Sobre lo que-y pasó, saca conclusiones bien clares. “La llínea ente la inocencia y l'odiu devasóse. Lo que más me fadiaba yera que dixeren qu'esto yeren coses de neños”. Nun guarda resquemor, pero entiende que los que participaron de la so desgracia “tendrán de cargar col pesu na so conciencia”.

Cuéntalo too nel so llibru, el que lu animó a escribir una amiga, que morrió apocayá. Esbilla les sos vivencies y busca una visión del problema qu'ayude a otros ante un mal que sigue ende, “por muncho que se fale d'él”.