“Sali”, la cría d'osu pardu rescatada enferma n'agostu del añu pasáu en Somiedu, yá cuerre llibre pel Parque Natural de Redes. El Principáu reintrodució al exemplar esti día nesta zona, tal qu'adelantró LA NUEVA ESPAÑA, pa reforzar la población oriental, muncho menos numberosa que la occidental. L'esbardu llevaba ocho meses recuperándose en réxime de semicautividad. Cuando la recoyeron pel branu de 2020 axentes del Mediu Natural presentaba hipotermia ya hipoglucemia, amás de mancadures cutanees y numberoses feríes infectaes, y pesaba alredor de diez quilos menos de lo normal pa la so edá. “Sali” ye güei una osa sana dafechu de 36 kilos.

La Conseyería de Mediu Natural y Cohesión Territorial, qu'anunció'l llunes 12 que lliberaría llueu al animal, escoyó Casu por dos motivos principales: la disponibilidad d'alimentu y la baxa presencia de persones. Nun vídeu facilitáu pol Gobiernu autonómicu, vese cómo “Sali” abandona una especie de xaula y cuerre escontra'l mediu selvaxe. El plantígradu yá fuera “entrenáu” pa la so reintroducción. Llevaba los postreros cuatro meses nun espaciu de semillibertá nel Centru de Valsemana, en Llión, con una dieta afecha a lo que se diba a atopar fora: carroña, yerba y bulbos.

En “analizando múltiples variables”, la Conseyería de Mediu Natural y Cohesión Territorial d'Asturies, xunto a les árees homólogues de Cantabria y Llión, y el Ministeriu pa la Transición Ecolóxica y el Retu Demográficu, decidió que'l meyor sitiu pa la lliberación de “Sali” yera Redes. Con ello, los gobiernos pretenden potenciar la subpoblación oriental, como yá fixeron con “Saba”, otra osa rescatada en Santo Adriano en 2019 y meses depués lliberada nel Parque Nacional de los Picos d'Europa.

Cola reintroducción de “Sali” el xueves 15, solo se completó una parte del procesu, según esplica'l Principáu. Agora, pa siguir la so adaptación al mediu, empieza la fase de siguimientu activu per parte del cuerpu técnicu y axentes del Mediu Natural, na que se va utilizar tecnoloxía de xeolocalización y monitorización en tiempu real.

A la osa atopáronla'l branu pasáu al pie de so madre y la so hermana nel Valle de Saliencia, en Somiedu –d'ende'l so nome–. Mientres el siguimientu, comprobaron qu'el esbardu perdía condición corporal y que-y costaba cada vez más siguir al grupu. Asina qu'a finales d'agostu preparóse un dispositivu de recoyida, que concluyó con ésitu na redolada de la localidá d'Éndriga. Por cuenta del so estáu, al pequeñu animal atendiéronlu primero nuna clínica veterinaria d'Uviéu. Tres ello, pasó al Centru de Recuperación de la Fauna Silvestre de Cantabria y, finalmente, al Centru de Valsemana, en Llión.