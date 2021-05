Los asturianos Olaya Rendueles García y Alejandro Fernández Martínez son dos nuevos científicos con una carrera “prometedora”, según el CSIC francés. El Centru Nacional pa la Investigación Científica (CNRS) de Francia va premiar el próximu mes de payares cola medaya de bronce a 46 talentos de la investigación, ente ellos a una uvieina y a un xixonés. Olaya Rendueles ye microbióloga, ta especializada nel estudiu de les bacteries y dende 2019 dirixe'l so propiu grupu nel Institutu Pasteur de París. Alejandro Fernández ye físicu, ta especializáu na caracterización de procesos de formación y reactividá de superficies minerales, y dende 2012 ye investigador nel Institutu de Ciencies de la Tierra de Grenoble. El galardón supunxo pa dambos, dicen, una “gran allegría” y un “impulsu” pa siguir lluchando polos sos suaños. Anque llueñe de “casa”.

Dende París

Olaya Rendueles ye uvieína y estudió Bioloxía na Universidá d'Uviéu. Tres ello, en 2008 decidió facer les maletes pa realizar el doctoráu en Francia, concretamente nel Institutu Pasteur, onde agora investiga. Pero nun quedó ehí: en 2012 marchó a Suiza, onde realizó una estancia postdoctoral de trés años en Zurich con una beca de la Organización Europea de Bioloxía Molecular. En 2015 tornó al Institutu Pasteur de Francia, del CNRS, y en 2018 sacó una plaza fixa como investigadora. Dende 2019 dirixe'l so propiu grupu sobre “Evolución y ecoloxía molecular de microbios”, ye corresponsable de la sección de Biodiversidá y Evolución de la Sociedá Francesa de Microbioloxía, y ye miembru del Comité Nacional d'Investigación. Tou ello a los sos 35 años.

Rendueles dedícase “cien por cien” a la ciencia. “Nun tengo que dar clases nin pertenezo a nenguna universidá. Eso pa mi ye una gran ventaya porque puedo dedicame a lo que me presta, que ye la investigación fundamental. El puestu que tengo equí ye casi únicu”, confiesa. Por eso, nos sos planes nun entra volver a Asturies. “Cuando marché yá sabía que nun diba poder tornar. A la fin, tar en Madrid o en París dame lo mesmo porque pa mi eso nun ye tar en casa. Y facer la ciencia que yo faigo n'Asturies, con dedicación completa a los llaboratorios, ye bien difícil”, señala.

La uvieína estudia na capital francesa les interacciones sociales de les bacteries y la so evolución. Ello ye, “cómo compiten, cómo cooperen y cómo tresmiten material xenético” estos microorganismos, que son diez vegaes más abondosos nel cuerpu humanu que les célules. “Somos más bacteries qu'humanos”, apunta la moza investigadora. Anque la ciencia que realiza ye mui fundamental, les sos investigaciones podríen tener aplicaciones clíniques. “Por casu, les resistencies a los antibióticos –les yá famoses superbacterias– espárdense por mecanismos d'intercambiu de material xenético. Entós, si podemos aparar esa espansión, acabamos col problema. Per otru llau, si bloquiamos la cooperación ente bacteries, podemos aparar delles enfermedaes. Lóxicamente una bacteria sola nun fai dañu, pero si diez millones d'elles se ponen d'alcuerdu n'atacar nun determináu momentu, sí”, esclaria.

Dende Grenoble

La trayectoria d'Alejandro Fernández, xixonés de 40 años, tamién arrinca na Universidá d'Uviéu, onde estudió la carrera de Física, y siguió en Francia. Fixo'l doctoráu en Xeoquímica ambiental, nel Institut Laue-Langevin y na Universidá Joseph-Fourier, en Grenoble. En 2010 marchó a Berkeley (EE UU) p'acabar volviendo a finales de 2012 a Francia, y más en concretu al Institutu de Ciencies de la Tierra, onde güei sigue la so carrera. Dende 2015 ye tamién científicu asociáu al Llaboratoriu Européu de Radiación Sincrotrón, en Grenoble, onde desenvuelve gran parte de la so investigación. “Toi bien contentu pol premiu que me concedió'l CNRS, que quiero compartir col mio equipu, yá que ye resultáu d'un trabayu colectivu. Tengo la suerte de tener al mio llau a xente bien bono, y de tener mui bon rollu con toos ellos”, comenta.

Fernández ye físicu, pero nel institutu ta arrodiáu de xeólogos porque'l so estudiu céntrase nos procesos de formación de minerales, un campu que s'asitia na frontera ente la física, la química y la xeoloxía. “Especialicé en física de materiales y les mesmes técniques que s'utilicen nesi campu úsense pa caracterizar, a escala nanométrica, les distintes etapes na formación d'un mineral”, esclaria. El xixonés tien dos llínees d'investigación principales, que desenvuelve con distintes empreses y axencies europees. “Per un llau, l'estudiu de la formación de minerales en soluciones aguacientes, coles mires de saber, por casu, cómo los organismos marinos controlen los procesos de calcificación, pa depués aplicalo en procesos de cristalización industrial”, afonda. Y, per otru llau, “l'estudiu de la adsorción d'elementos contaminantes en superficies minerales, con un fin doble: cuantificar el tresporte de contaminantes n'agües naturales y optimizar procesos de descontaminación”, conclúi.