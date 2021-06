“El mio fíu va venir con un bote (d'esprái) sol brazu, en cuenta de con un pan”, afirma ente rises el grafiteru “Lalone”, Lalo Luque, xusto depués de dar un detalle de solombres a la so obra d'arte n'homenaxe “al milagru de la vida”, al fíu qu'espera pa payares, retratáu nel banduyu maternu. “Espero que tenga esmoliciones artístiques”, afirma l'artista malagueñu, que ye ún de los diez meyores representantes d'esti arte urbano y qu'amuesa el so remangu col esprái na pista de La Esposición, dientro del Festival de cultura urbana, una novedosa iniciativa pa sopelexar la calidá del arte caleyeru.

“Lalone” nun foi l'únicu que pintó a un familiar, el valencianu Adrián Mateo, “Dridali”, fixo una semeya de so padre, Jorge, pol fechu de tar cansáu de pintar “a xente desconocío”. “Convídame a cavilgar sobre la familia”, señala l'artista. El guipuzcoanu Nextor Otaño, “Nexgraff”, de 17 años, decidió espresar el so amor a la so novia, Malen Garmendia: “Ye daqué inesperao: yá que vieno veme doi-y esta sorpresa, nun vio nin el bocetu”.

Los meyores grafiteros del país tamién tuvieron tiempu pa convidar a la reflexón, pa cuestionar el calentamientu global, como fixo David Esteban, “Dadospuntocero”, col so “Helado derretido”. “Venimos pintar y a pasalo bien”, señala'l lleonés. El almeriense “Nauni”, que nun quixo dar el so nome real, cuestionó cola so obra “a les persones encegolaes colos likes” nes redes sociales. Pintó un perru con una xaronca enriba “obligándolu” a “da-y al gústame”.

L'uvieín Bastián Prindes, “Bastianriak”, xugó cola idea del “pecáu” d'Eva y afayólu a l'actualidá con “una mazana robótica”: “Entós, sería'l pecáu robóticu”, bromió l'artista, mientres se detenía con detalles nel güeyu de la muyer. L'oscense Víctor Romero, “Konestilo”, pintó otra muyer “como símbolu y la so cercanía al mar” al empar qu'Antonio López, “Badi”, dexábase llevar por trazos p'amosar a una “neña murnia pol maltratu a la Tierra”.

Guillermo Paz, “Nesui”, pintó la semeya d'un vieyu porque-y pruyía, asina de senciello. “Quería pintar daqué pa esfrutalo, daqué atractivo y tamién pa que reparemos más nos mayores”, afirma de la que matiza dalguna de les arrugues de la frente. Y el granadín Manuel Bravo, “Bisho”, decidió afigurar la so firma con un conceutu astractu de tonos azules nuna xornada na qu'el grafiti se reivindica nel mundu del arte ayenu a galeríes y museos y ye quien a dexar esteláu al públicu.