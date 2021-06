Nicolás Muller (Orosháza Hungría, 1913-Llanes, 2000) tuvo la so primer cámara fotográfica con 13 años, regalu na celebración xudía del Bar Mitzvá, el so pasu a la edá adulta. Ehí empezó una carrera de fotógrafu que lu llevó, xiringáu pol sieglu XX, per dellos países, hasta que recaló n'España y atopó, yá na so xubilación, n'Asturies el so reposu definitivu.

Una tierra con una guapura qu'amó y dexó afigurada nes fotografíes que s'esponen nel Muséu de Belles Artes d'Asturies, n'Uviéu, hasta'l próximu 5 de setiembre. Va ser una de les dos grandes amueses temporales que van poder esfrutase esti branu na pinacoteca asturiana. La otra correspuende a les 34 obres de la colección del novenu conde de Villagonzalo, un espectacular depósitu priváu nel Belles Artes que se va presentar esta selmana.

“Nicolás Muller. Viento norte” ye'l títulu de la esposición dedicada a ún de los grandes fotógrafos españoles del sieglu XX. Muller foi “asturianu por decisión propia”, matiza José Ferrero, comisariu de l'amuesa del Belles Artes, que cuntó cola ayuda d'Ana Muller, fotógrafa tamién y fía del artista, na selección y escoyeta de les obres espuestes, que sumen un total de 132 imaxes.

La esposición tien una parte dedicada a les obres más icóniques de Muller y otra a aquelles semeyes que captó en distintes rexones del norte d'España. Dientro d'esti últimu conxuntu merez especial atención les que tán dedicaes a Asturies, y que fueron dispuestes nuna sala aparte, presidida por una gran ampliación de la fotografía que Muller tomó del Picu Urriellu.

Ye una obra escepcional na so trayectoria en cuantes que nun sal nenguna figura humana, onde verdaderamente aniciaba'l so interés creativu.

Nel testu introductoriu del folletu de la esposición, el críticu d'arte José María Parreño fai un ampliu percorríu pela trayectoria vital de Muller pero apárase pa detallar ónde aniciaba la esencia del so enfoque sobre'l mundu, una “clara mirada”, como la define. Y esa esencia taba nel ser humanu, n'homes y muyeres trabayadores, humildes. El mundu de Muller, escribe Parreño, “ye un mundu fechu a mano, cola enerxía humana como combustible fundamental”. Les imaxes que s'esponen tomaes n'Asturies correspuenden al añu 1960. D'elles ufiértase una selección nesta información.

Parreño apunta que Muller, mui probablemente, empezó a interesase pola vida llabradora “al acompañar a so padre, abogáu d'oficiu, nes sos visites per aquella contorna aprobetayada (de la so Hungría natal), na qu'imperaben condiciones de vida semifeudales”. Nunca dexó Muller d'interesase por eses xentes, polos sos enfotos y les sos celebraciones, fora del país que fora. “Esi interés humanu, ¿qué significa, resumides cuentes?”, se pregunta Parreño. “Pos la necesidá d'atopar n'homes y muyeres daqué que ta per debaxo de la nacionalidá, l'idioma y l'ideoloxía”.