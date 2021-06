So los aparcamientos del Wanda Metropolitanu, el nuevu estadiu del Atléticu de Madrid, hai una montonera de caxes de drenaxe que papen l'agua de lluvia y tornen les inundaciones. Pero nun hai que marchar llueñe p'atopar, siquier sobre'l papel, sistemes asemeyaos que xestionen les precipitaciones de forma sostenible. Xixón, por exemplu, ta apostando fuertemente pola so implantación. Carlos Rey Mahía, estudiante de doctoráu na Escuela Politécnica de Mieres, va más allá na so tesis y trabaya con un sistema doble que ye únicu nel mundu. “Trátase de, non solo xestionar l'agua de lluvia, sinón tamién de llograr una meyora del aprovechamientu enerxéticu de sistemes basaos na xeotermia superficial”, esplica.

Hasta agora, solo'l Reinu Uníu foi quien a realizar un proyectu piloto d'estes característiques, pero utilizando firmes permeables. Rey Mahía, que ye Inxenieru de Caminos, Canales y Puertos, albidra por ameyorar el rendimientu de los sistemes de xeotermia superficial pa calecer o esfrecer un edificiu cercanu, utilizando cubiertes azules y verdes, y cunetes verdes. “Les verdes son les que lleven elementos vexetales y afáyense perbién a la climatoloxía asturiana”, detallen los sos directores de tesis, el profesor contratáu doctor Felipe Pedro Álvarez Rabanal y el profesor ayudante doctor Luis Ángel Sañudo Fontaneda, dambos pertenecientes al Área d'Inxeniería de la Construcción y al grupu d'investigación Giconsime (Grupu d'Investigación en Construcción Sostenible, Simulación y Ensayu) de la Universidá d'Uviéu.

L'oxetivu del estudiu ye asitiar conducciones so los sistemes de drenaxe sostenible –nesti casu, de cubiertes y cunetes verdes–, de forma que s'aproveche l'agua y el calor qu'esprende'l terrén pa calecer o esfrecer una vivienda próxima. ¿Cómo? Por aciu d'un intercambiador de calor. “La temperatura de la tierra per debaxo de ciertes fondures caltiense constante y suel tar ente 20 y 25 graos. Trátase d'evitar qu'esa temperatura se pierda nel esterior y llevala per unes conducciones hasta un edificiu próximu, onde s'utilizaría la enerxía térmica del suelu pa calecer un sistema de viviendes”, afonda Felipe Pedro Álvarez. Ye importante que l'edificiu tea asitiáu lo más cerca posible, porque “cuanto más llueñe lo lleves, más enerxía vas perder”, apunta.

Sobre l'usu de cubiertes y cunetes vexetales como reguladores d'inundaciones, Luis Ángel Sañudo asegura qu'estes superficies son “interesantes” agora que “tamos intentando naturalizar les ciudaes”. “Almacenen más cantidá d'agua de lluvia, l'amenorgamientu de contaminantes ye muncho mayor y, amás, paisaxísticamente encaxen bien. Les cunetes son pequenes depresiones que yá s'utilicen en parques y xardinos ya inclusive en minería”, detalla l'investigador. Sañudo ye consciente de qu'esti tipu d'elementos son difíciles d'integrar en zones yá urbanizaes, sicasí, son perfectamente facederes n'árees de nueva construcción. Nesti sentíu, diz, “Xixón ye la ciudá asturiana más innovadora y la que lleva la delantrera na aplicación d'esti tipu de soluciones basaes na naturaleza” y que xueguen un papel importante na llucha contra'l cambéu climáticu.

Anque'l lleonés Carlos Rey Mahía –ye natural de Fabero– empezó'l pasáu setiembre la so tesis doctoral, yá lleva tiempu dándo-y vueltes al so sistema de doble aprovechamientu d'agua y enerxía. “En 2018, por mor d'una beca, yá trabayé con Felipe Álvarez y Luis Sañudo, y nel mio trabayu fin de máster yá realicé ensayos con cunetes verdes”, cunta'l mozu investigador, de 25 años. “Aquello foi la preba de conceutu. Demostró que podía consiguise un aislamientu térmicu efectivu del terrén. Esto ye, que nun empezó la tesis de cero”, puntualiza Felipe Álvarez.

Estudia y trabaya

Rei, que tien solicitada una beca predoctoral Severu Ochoa, ta matriculáu nel doctoráu de Recursos Naturales (Direna) a tiempu completu, magar trabaya n'Uviéu en Tragsa (Empresa de Tresformamientu Agrariu). ¿D'ú saca'l tiempu? “Dedícome a la tesis en ratos que me queden ente selmana y, sobremanera, les fines de selmana. Tengo poco tiempu llibre”, afirma. Pero la investigación ye la so pasión. “Carlos ye un casu singular nel bon sentíu de la palabra. Destacó dende'l primer día, publicando en revistes científiques, diendo a congresos... Por exemplu, en 2019 foi ponente nel meyor congresu d'Europa sobre drenaxes sostenibles, que tuvo llugar en Francia”, resalta Felipe Pedro Álvarez. “A pesar de la so mocedá, lleva una carrera más llarga de lo habitual”, amiesta l'otru director de tesis, Luis Ángel Sañudo. Y ye qu'enantes de trabayar en Tragsa, el mozu inxenieru tuvo en Aqualia y, primeramente, nel Ayuntamientu de Llanes.

Tanto p'Álvarez como pa Sañudo tener nel so grupu d'investigación a estudiantes rellumantes como Carlos Rei ye tou un “arguyu”. “Non solo representen el futuru, sinón el presente. Qué meyor cosa hai pa la Universidá d'Uviéu que poder retener el meyor talentu que produz la casa y del más altu nivel”, sentencien. Entá ye más nesta área, onde, afirmen, desenvolver una carrera ye “complexo”, por cuenta de les dificultaes p'atopar financiamientu.