La enseñanza de les Matemátiques, y más en concretu de la estadística y la probabilidá, en colexos ya institutos tien “de camudar”. Tien de pasar del modelu memorísticu actual a otru más prácticu y amestáu “a la vida”. Porque munches decisiones del mañana, alvierten los espertos, van tar basaes na probabilidá: la hipoteca, el seguru del coche, la llotería o daqué tan cenciello como formar un equipu de fútbol na PlayStation.

Esos espertos son Marlén Alonso Castaño y los sos directores de tesis, el catedráticu del área de Matemática Aplicada y Vicerrector de Polítiques de Profesoráu, Pedro Alonso Velázquez, y el profesor titular del departamentu d'Estadística ya Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática, Luis José Rodríguez Muñiz. Los trés traten de dar un valtu a la forma d'enseñar los númberos nes aules, entamando por actualizar a los maestros. Asina, la tesis de Marlén Alonso mira de comprobar cómo los profesores entienden la probabilidá y, en base a ello, ameyorar les clases por aciu del usu de xeres efectives. “Ye una forma de midir les sos conocencies, pero non al traviés de los clásicos exames”, esplica la matemática uvieína.

La investigación qu'ella lidera consiste en que futuros maestros –unos 500 alumnos de la Facultá de Formación del Profesoráu y Educación– diseñen y resuelvan un problema nel que se trabaye la probabilidá so unes condiciones determinaes –utilizando monedes– y que s'afaye a 6º de Primaria. ¿Cuáles fueron les resultancies? Que, per un llau, los profesores del futuru “nun amosaben evidencies de dominar el currículu de Primaria”, y per otru, que “más d'un 40% remanaba bien la probabilidá, ente qu'otru grupu, casi del mesmu tamañu, presentaba defectos”. “Hai muncha variedá, porque nun hai qu'escaecer que la estadística y la probabilidá alcuentrense a la fin de los temarios y, arriendes d'ello, en munches ocasiones son conteníos que nun s'imparten”, comenten.

L'estudiu fíxose mientres trés cursos distintos y Marlén Alonso foi modificando la xera. “Ye lo que se llama investigación-acción. Planteges una actividá, aplíquesla, ves ónde puedes facer axustes, aplíquesla… Asina, hasta que compruebes que la xera funciona bien”, detalla Luis Rodríguez, que ye presidente de la Comisión d'Educación de la Real Sociedá Matemática Española y ún de los trece autores d'un documentu recién unviáu al Ministeriu coles mires de reformar la enseñanza de les Matemátiques nes aules. En concretu, Alonso completó trés ciclos d'investigación-acción, faciendo dos cambeos sobre l'actividá inicial pa “ameyorar les capacidaes y ufiertar más opciones pa desenvolver la creatividá” de los estudiantes de Maxisteriu.

La probabilidá ye nueva na Educación Primaria, porque incorporóse nel currículu escolar en 2007. Pero la so relevancia ye total. Y asina lo demostró la pandemia. “El covid púnxonos a preba con curves, analises estadísticos, el riesgu de sufrir un trombu con AstraZeneca… Bombardiennos, últimamente, con toa esa información y ye importante saber interpretala”, comenta Luis Rodríguez. Y esa alfabetización tien d'entamar nes escueles. “Dacuando nun remanamos daqué tan cenciello como un porcentaxe”, alvierte Pedro Alonso. La enseñanza de la probabilidá sirve, sicasí, pa muncho más. Hasta pa prevenir la ludopatía, como añede Luis Rodríguez: “Esi neñu cuando sía adultu va saber cuáles son les consecuencies de los xuegos d'azar, porque estos xuegos aprovéchense precisamente del desconocimientu de la xente”.

A la tesis doctoral de Marlén Alonso fálten-y los “ últimos flecos”. Entamola nel cursu 2016-2017 y cuenta defendela a la vuelta de les vacaciones de branu. La uvieína fixo'l grau en Matemátiques y depués cursó'l máster de Formación del Profesoráu col enfotu de dar clases en Secundaria. Sicasí, agora diz que nun camuda “dar clases nun institutu por tar na Universidá”. El trabayu fin de máster agabitóla y, como nun llegó a tiempu a les oposiciones, decidió matriculase nel doctoráu. Dende va cinco años trabaya como profesora sustituta, encadenando contratos temporales, na área de Didáctica de la Matemática. “La necesidá de persones formaes en Didáctica de la Matemática ye terrible en toles universidaes. Ye un área que nun se conoz bien cuando s'acaba'l grau”, llamenta Luis Rodríguez. Y eso a pesar de que s'ocupa de daqué tan importante, puntualiza Pedro Alonso, como ye “formar a los futuros formadores”. “Trátase d'esmolecenos por quién va enseñar a los nuesos fíos les Matemátiques, que siempre los ponen contra les cuerdes”, amiesta.

Por suerte, señalen los investigadores, anguaño la mayoría de graduaos en Matemátiques son fichaos poles empreses. Sicasí, nesi contestu “la Universidá nun ye competitiva”. “Tamién salimos perdiendo al respective de Secundaria, porque na Universidá hai un montón de procesos d'acreditación y contratos temporales”, espresen. A Luis Rodríguez y Pedro Alonso fae-yos falta, por ello, más cazumbre nuevo nel so equipu, como Marlén Alonso, de 30 años. “A mi esto dame un gran prestu personal: l'investigar en daqué que puede ayudar a ameyorar la educación, anque sía ínfimamente”, conclúi la moza matemática.