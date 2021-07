L'inxenieru de Telecomunicaciones Manuel García (Uviéu,1987) punxo nel so puntu de mira una esfera de l'alministración un tanto opaca y a la que se destinen ente'l 15 y el 20 por cientu de los recursos estatales añu tres d'añu: la contratación pública. Esti día recoyó en Bilbao'l primer premiu pol desenvolvimientu de la so tesis doctoral, la páxina web “Smart Public Tender” nel concursu “Open Data Euskadi”. La ferramienta desarrollada pol inxenieru uvieín recueye datos, apriende y ye quien a poner en contactu a les alministraciones y les empreses correctes nel marcu d'una llicitación. Esto, esplica, favorez la competencia y la cayida de los precios. “Nun terciu de les llicitaciones que se publiquen n'España namás se presenta una empresa al concursu”, esplica. Ensin competencia, el preciu xube y lo que yera una inversión pa l'alministración empieza a tener, al marxe de la resultancia, un calter de marafundiu.

La web del asturianu trata de favorecer la competencia, pol bien de les alministraciones públiques y facilitar el llabor de les empreses a la d'acceder a contratos públicos. Asina, cuenta, les dos llicitaciones ermes del kioscu del Bombé nel Campo San Francisco, quiciabes s'evitaren d'usar la so ferramienta y alcontrar qué empreses españoles podíen executar los trabayos y a cuáles-yos podía interesar. Pa que la so ferramienta sía del tou amañosa, llamenta, primero tendría que s'avanzar en tresparencia. P'aprender, a la so páxina web fai-y falta beber de datos públicos, unos datos qu'a l'alministración cuésta-y poner en manos de los ciudadanos. La Plataforma de Contratación del Sector Públicu tien los sos datos n'abiertu, pero plantega problemes a la de realizar grandes descargues d'información, necesaries pa facer estudios como'l que desenvolvió l'uvieín.

Na Universidá d'Uviéu, n'acabando la carrera y encarar la tesis doctoral, los sos tutores (Francisco Ortega y Vicente Montequín) diéron-y llibertá pa escoyer la tema y apostó pola contratación pública. García esplica que lo fixo “porque nun ye daqué mui investigao, porque tien un pesu enorme nel PIB y porque ye una materia a la que la sociedá da-y la espalda…”. Por eso y por daqué más, “por controlar a los políticos”. L'inxenieru, que trabayó nel departamentu d'I+D+I de multinacionales, pasóse al campu de la consultoría, onde trabaya nel mesmu campu nel que resultó premiáu. “Tratamos d'ayudar a les alministraciones n'avanzar en tresparencia y eficiencia”, narra, al empar que cunta la so sorpresa respecto de los sistemes de control de les alministraciones públiques españoles. “Los ayuntamientos contrólense a ellos mesmos, l'Alcalde ye'l xefe del conceyal y del interventor que tien que xixilar que les coses tán faciéndose bien”, cunta l'inxenieru asturianu. Esto, diz, nun tien por qué ser problemático nin por qué llamar a una corrupción que derive nun arriquecimientu ilexítimu de los responsables municipales, pero sí que favorez que les entidaes locales, por casu, contraten con empreses del so enfotu, anque eso signifique un aumentu del preciu y una práctica ilícita.

“Smart Public Tender” nun ye quien a controlar los comportamientos humanos, a cencielles trata d'apurrir eficiencia al sistema. Dende'l puntu de vista de les alministraciones públiques ye quien a facer un analís de concurrencia y competencia y “aldovinar” cuántes empreses se van presentar a un determináu concursu. Dende'l puntu de vista del sector priváu, apurre a les empreses una indicación de la posible competencia que pueden atopar nuna zona o nun sector. Tou esto, finalmente, traduzse nun aforru pa los ciudadanos, porque “si somos quien a que se presenten más empreses a un concursu, el preciu termina baxando”, remata l'inxenieru uvieín.

La tresparencia de la contratación pública avanzó muncho nos últimos años, especialmente dende la entrada d'España na UE y el desenvolvimientu de les nueves tecnoloxíes, pero'l sistema de publicidá desarrolláu pol Estáu atópase a lo cabero del desarrollu web y de l'accesibilidá y, apunta García, sigui quedando muncho por facer. Les directrices europees tarden n'incorporase al ordenamientu xurídicu pero yá señalen que se debe trabayar pa que les pequeñes y medianes empreses empiecen a presentase a les llicitaciones públiques.