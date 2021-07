Testigu del mundu rural n'estinción, el fotógrafu José Ortiz Echagüe ocupa dende esti día un sitiu privilexáu nel Muséu Evaristo Valle de Xixón. El centru acueye una cuidada colección de 46 imaxes del artista coles que miró de retratar los pueblos d'España del sieglu pasáu y que foi comisionada por Ignacio Migueliz. L'amuesa surde gracies a los fondos de la Universidá de Navarra que s'encargó de caltener y catalogar el legáu del artista, del que dispón d'un millar de positivos y 20.000 negativos. Va poder visitase nel horariu habitual del muséu hasta'l 3 d'ochobre.

“En 1935 la revista estadounidense ‘American Photography’ reconociólu como ún de los trés meyores fotógrafos del mundu, pero él siempres se consideró un amateur” recordó Pablo Basagoiti, responsable d'archivu del muséu. Ello ye qu'anque Ortiz Echagüe se consolidó como ún de los artistes españoles más importantes del sieglu XX, la so profesión oficial foi otra. Graduáu n'Inxeniería foi ún de los primeros españoles en pilotar un avión y la so pasión pol aire llevólu a fundar Construcciones Aeronáuticas S.A., l'actual Airbus. Primero d'embarcar na carrera empresarial, amás, militó nel exércitu y foi destináu al norte d'África. Foi ellí, en Marruecos, onde realizó la so primer serie fotográfica, que retomó a la fin de la so vida y que dexó inacabada.

L'amuesa del Evaristo Valle contién trés semeyes familiares, imaxes emblemátiques de les sos cuatro series sobre España y la citada colección africana. La inauguración trescurrió ente artistes como'l pintor Melquíades Álvarez, pal qu'Echagüe foi “un fotógrafu con mirada de pintor”, magar qu'el mesmu autor siempre s'identificó como un documentalista. “Paecen cuadros fechos a carboncillu, debe de ser pola técnica qu'utilizaba”, añedió la tamién pintora Covadonga Valdés Morés. Ortiz Echagüe emplegó tola so vida la técnica d'impresión per pigmentación con carbón sobre'l llamáu “papel Fresson”. Ye un procesu bien llaboriegu, que permite alteriar los negativos hasta llograr la imaxe deseyada, y qu'otorgó a la so obra l'aura tan particular que los visitantes describieron esti día. Echagüe tuvo tan apegáu a esta técnica que cuando Francia dexó de producir el papel mercó la patente y empezó a fabricalu n'España sol nome de “Carbodir”.

Más allá de la técnica, el fotógrafu trabayó siempres con una idea mui clara. Como inxenieru participó del procesu de modernización aceleráu que'l país vivió na segunda metá del sieglu XX. “Creía nel progresu cola sensibilidá de nun perder la tradición” esplicó Guillermo Basagoiti, director del muséu, que tamién participó na inauguración. El fotógrafu agoró que les formes de vida naquello que güei conocemos como “la España vaciada” taben en peligru d'estinción y quixo inmortalizarles al traviés de la so obra. En 1932 percorrió'l país en busca de les tradiciones y los personaxes típicos de cada rexón pa construyir la serie “España. Tipos y Trajes”, y volvería facelo pa los proyectos “Pueblos y Paisajes”, “Castillos y Alcáceres” y “ España Mística”, espuestes na amuesa del Evaristo Valle. En palabres de Melquíades Álvarez, “la obra d'Echagüe ye'l testimoniu d'una España que'l tiempu tarmió”.