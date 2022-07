Una versión moderna de "La maja desnuda" de Goya, de J. A. Fidalgo, titulada "Retratu de Truxy, a la manera de Francisco de Goya y Lucientes" ye una de les imaxes más sorprendentes qu'integren la muestra que puede vese nel Muséu Evaristo Valle y que recueye los trabayos de los 47 alumnos de fotografía de l'Aula d'Estensión Universitaria. Hasta'l 27 de xunetu pueden vese toes estes imaxes nel espaciu artísticu xixonés, na primer muestra colectiva que se fai tres la pandemia d'esti ciclu, abiertu a universitarios y non universitarios, que yá algama la so quinta edición.

Una semeya en blancu de negru d'una neña con un atrezzo con cartones y coses de casa ye otra de les propuestes qu'apaecen na esposición, y que crearon los alumnos ente recreaciones históriques, como l'estilu del renacimientu flamencu. "Hai munches obres que tienen un nivel altu pa esponese. Lo interesante ye que conviven trabayos d'estudiantes novatos, que ye la primer vegada qu'amuesen daqué al públicu, con otros que yá tienen una esperiencia", destaca'l fotógrafu Nicolás Cancio, coordinador d'una actividá que dirixe Marián García, catedrática del Departamentu d'Economía de la Universidá d'Uviéu.

La propuesta plantegada a los alumnos consistía en que, al traviés de la realización d'una semeya o autorretratu, buscaren reflexalo "A la manera de" (ye'l títulu de l'amuesa ) un creador, movimientu o enclín que recoyera la historia del arte. "Lo primero que buscábemos ye qu'escoyeren daquién que los inspirase, y dempués que lo fixeren a la so manera; bien reflexando'l so sellu o l'estilu d'una dómina concreta", cuenta Cancio. "Atopemos de too, dende recreaciones del mundu del Renacimientu hasta versiones modernes de cuadros antiguos o xente que s'inspiró n'otros fotógrafos", prosigue'l coordinador de l'actividá. Y agora los sos trabayos finales van enseñase al públicu nel Evaristo Valle. "La resultancia ye bien variada tocantes a técnica y estética. El productu que se puede ver ye mui ricu, refléxase que la inspiración puede venir del cine, la pintura o mil sitios", conclúi.

L'arte de la semeya, col sellu que dexa'l so aprendizaxe, puede comprobase nesti percorríu de 47 obres en Xixón. "Anque paeza que la semeya ye daqué mui cenciello, lo que s'aprecia ye que les posibilidaes son enormes", conclúi.