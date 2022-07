El jazz español yá tien el so "Real Book". Solo va unos meses que se publicó la versión patria del llibru de partitures al que na so versión orixinal –americana– se considera como la Biblia del jazz. Esi "cancioneru" universal, referente indiscutible pa músicos y estudiantes, que dende va décades axunta les composiciones de jazz estandars pa los que quieren dominar l'estilu, tien agora la so revisión española con pieces destacaes de más d'un centenar de compositores de casa.

"The Spanish Real Book" presentóse esti día en Xixón nel marcu de los Talleres d'Improvisación Musical por ún de los sos coordinadores, el madrilanu Javier Tapia –coautor xunto a Gonzalo Cañellas–. Y la cita favoreció que los dos músicos asturianos incluyíos nel manual, el xixonés César Latorre y l'uvieín Marco Martínez, fixeren sonar les sos pieces. "Ye un arguyu tar ehí", coinciden en comentar dambos músicos.