Poques vegaes la simbiosis ente un artista y l'espaciu nel qu'espón la so obra ye tan perfecta como la de la pintora Mónica Dixon na sala d'As Quintas, n'A Caridá. "Intento representar un espaciu como esti mesmu nel que toi esponiendo. Esta sala ye perfecta y facíame muncha ilusión esponer equí porque ye lo que yo pinto", sorrayó l'autora na inauguración de "Vivir en lo extraño", qu'arrexunta diecisiete obres de los sos singulares interiores arquitectónicos desnudos. La muestra puede visitase hasta'l 22 d'ochobre.

L'artista, que simultanea la so presencia n'A Caridá con una esposición nel corazón de París, empezó la so intervención emponderando permuncho'l trabayu d'Amigues y Amigos d'As Quintas pola xestión d'un espaciu "tan maraviyosu" que, amás, "paez fechu pa la mio obra o viceversa". Siguió esplicando'l porqué de los sos cuadros d'interiores, que se basen "nel conceutu d'espaciu vacíu". Con ellos, añedió, "intento representar esos non llugares, sitios polos qu'avezamos a transitar, pero nos que nun reparamos" y, al empar, trata de "crear nueves realidaes" indagando "la llende escontra l'astracción". Dixon cuntó tamién qu'empieza'l so trabayu con un dibuxu "milimétricu" del espaciu, sobre'l que depués aplica cuatro o cinco capes de pintura. Y faló, a lo último, de la so llindada paleta de colores (blancu, negru y gris), anque en dellos trabayos d'As Quintas pueden apreciase toques d'un intensu colloráu introducíu apocayá.

"Ye una esposición fantástica", sorrayó l'escultor franquín Herminio, alma mater d'As Quintas. Pal artista Ángel Domínguez-Gil el trabayu de Dixon ye "impresionante", un "luxu" pa la sala franquina cola que collabora. En nome del colectivu que lu xestiona intervieno Pepe Fernández, qu'emponderó a Dixon por "facer escultura nun planu unidimensional", pero tamién dio un pequeñu tirón d'oreyes a los responsables de Cultura por nun-yos conceder una ayuda adicional (perciben una subvención añal que ronda los 5.000 euros) dientro d'una llinia de subvenciones específica pa "proyectos culturales singulares a desenvolver prioritariamente nel ámbitu rural". "Nun queremos infravalorar a los premiaos, pero cuéstanos trabayu venos fuera; abultaba que taba fecha a la nuesa midida", llamentó Fernández.

Destacó la singularidá del proyectu franquín, que cunta con "un sofitu social importante, un gran equipu de voluntariáu y el encontu d'un Conceyu que tien un proyectu cultural y pon lo poco que tien". La rexidora, Cecilia Pérez, comprometióse a siguir collaborando y a trabayar pa "convencer de que la cultura nel mediu rural ye daqué maraviyoso".