Asturies va camín d'algamar temperatures propies del Mediterráneu. El branu meteorolóxicu (del 1 de xunu al 31 d'agostu) d'esti añu foi'l segundu de más calor dende 1961, según les cuentes de l'Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet). Solo'l de 2003 rexistró una temperatura media dos décimes pencima.Llegaron a superase los 40 graos centígrados en delles localidaes y rexistráronse rabaseres d'aire de más de 100 kilómetros por hora. El d'esti añu foi, amás, un branu perhúmedu, y sicasí hubo déficit de humedá nel Occidente, nel Cordal Cantábricu y nel Oriente.

El resume del añu meteorolóxicu sopelexólu esti día'l delegáu territorial de l'Aemet n'Asturies, Ángel J. Gómez Peláez. La temperatura media asitió nel trimestre veraniegu en 18,5 graos, lo que supon 1,3 graos perrriba de la media y a solo dos décimes de la rexistrada en 2003, añu qu'entá caltien por ello'l récord. Pa poner en contestu esos 18,5 graos ye abondo con recordar que nel branu del añu pasáu nin siquier s'alagamaron los 17 graos de media. Una fola de calor temprano, a mediaos de xunu, y otra a mediaos de xunetu –intensa y allargada– marcaron el calter del branu.

L'analís por meses enseña que xunu foi un mes mui caliente y mui húmedu. Rexistróse una temperatura media de 16,5 graos, casi un grau percima de lo habitual nos postreros trenta años, y contabilizáronse abondoses nubes. Tou ello implicó que fuera un 39 por cientu más húmedu de lo habitual en xunu.

Xunetu foi un mes "desaxeradamente caliente, desaxeradamente secu y mui soleyeru", según la Aemet. Algamóse una temperatura media de 19,7 graos, lo que supon casi 2 graos más de lo habitual. Tocantes a les precipitaciones, xunetu foi "desaxeradamente secu", pues llovió un 64 por cientu menos de lo avezao.

Agostu foi mui caliente, una y bones la temperatura media llegó hasta 19,4 graos, lo que supon 1,3 graos perriba de la media de los trés últimos decenios. Foi coles mesmes un mes poco soleyeru y húmedu, un 10 por cientu más de lo normal nesti últimu aspeutu.

En xunto, el branu d'esti añu foi'l ventenu más húmedu dende 1961 (solo un 1 por cientu más de lo habitual), cola precipitación concentrada a lo llargo del mes de xunu, y un importante episodiu de nubes a mediaos d'agostu.

Tocantes a datos concretos, la temperatura máxima del branu algamóse'l 17 de xunetu: 41,4 graos en Mieres. Esi día tamién se superaron los 40 graos en Cañizales (Amieva), Bargaéu (Piloña), Ronzón (L.lena) y Sotu de la Barca (Tinéu), pola llegada a Asturies d'aire sahariano. Tocantes a la mínima, foi de 1,5 graos, en L.leitariegos, el 27 de xunu. La mayor precipitación del branu rexistróse na estación d'esquí de Valgrande-Payares, 46 llitros por metro cuadráu, el 3 de xunetu. La mayor precipitación acumulada, el 17 de xunu, algamó los 44.2 llitros por metro cuadráu n'Oneta (Villayón).

La mayor racha de vientu del branu anotóse n'Asturies el 16 de xunu. Foi en L.leitariegos (Cangas): 106 kilómetros por hora. Esi día tamién s'algamaron los 102 kilómetros por hora en Liares (Ibias).

Polo que se refier a lo que va d'añu, los trés trimestres fueron mui calientes. Ello ye qu'el períodu xineru-agostu d'esti añu ye'l segundu más caliente del postreru mediu sieglu. En cuanto al repartu de les precipitaciones, no que va d'añu foi bien desigual n'Asturies, porque hubo déficit nel Occidente, el Cordal Cantábricu y l'Oriente, y superávit na zona Centru. Los mapes ellaboraos pola Aemet y fechos públicos esti día amuesen, per un llau, lo poco que llovió dende'l 15 d'avientu de 2021; y por otru, que solo les abondoses precipitaciones de la postrera decena de payares de 2021 y la primera d'avientu d'esi mesmu añu salven el calter pluviométricu de los últimos doce meses.

Tocantes a les previsiones pa la seronda meteorolóxica (del 1 de setiembre al 30 de payares) n'Asturies, l'escenariu cálidu ye'l más probable (50 por cientu); ente que'l normal (30 per cientu) y el fríu (20 per cientu) tienen menor probabilidá. Tocantes a precipitaciones, ye más probable l'escenariu secu (50 per cientu); ente que'l normal (30 per cientu) y l'húmedu (20 per cientu) tienen menores probabilidaes.