L'inxenieru asturianu Arturo Fernández vela en Houston pol funcionamientu correchu del sistema de potencia de la nave Orion, qu'impulsa'l regresu de la humanidá a la Lluna per aciu de la misión Artemis. Inxenieru Industrial de la especialidá d'Electrónica y Automática, formáu na Escuela de Xixón de la Universidá d'Uviéu, graduóse en 1997 y doctoróse en 2000. Desenvolvió una primer etapa académica n'Asturies, porque entamó la so carrera como investigador en 1997, dientro del grupu de Sistemes Electrónicos d'Alimentación y foi profesor de delles asignatures na Escuela ente 1998 y 2007. Pero esi añu fichó pola Axencia Espacial Europea (ESA), como inxenieru de conversión de potencia. Exerz como xefe de la Sección de Potencia de la Esa dende 2015, que s'encarga de dar encontu técnicu y desenvolver los sistemes de potencia de los satélites de l'axencia. Amás, lidera les actividaes d'investigación con gran parte de les empreses europees del sector. Del so equipu depende'l sistema de conversión d'enerxía en más de 50 satélites.

La xera d'Arturo Fernández na misión Artemis céntranse nel denomináu módulu de serviciu, un dispositivu desenvueltu pola ESA y delles empreses europees; esi módulu encárgase d'apurrir a Orion la enerxía eléctrica per aciu de 4 paneles solares con una potencia d'hasta 13 kW. Dende la base en Houston, Fernández y el so equipu monitoreen el funcionamientu de los equipos a lo llargo de tola misión, hasta que'l módulu torne a Tierra'l 11 d'avientu. L'atención ponse en cualquier anomalía que se produza nel vuelu, cuidao que'l so impactu tendría que s'apangar .