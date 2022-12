La Universidá d'Uviéu presentó esti día nel campus de Mieres el proyectu “Carbon2Mine”, un ambiciosu proyectu que pretende optimizar la xestión de los montes y camperes pa convertilos en sumidorios de dióxidu de carbonu, lo que va suponer un nuevu nichu de negociu forestal pa los propietarios de tierres. Ambiciosu porque dispón d'un presupuestu de 4,3 millones d'euros pa los próximos seis años dientro del programa européu Life, que lu subvenciona al 60%. Pero tamién porque propón convertir les 4.000 hectárees de masa forestal que tien Hunosa nun llaboratoriu natural.

Y el trabayu yá empezó, como destaca la investigadora principal del proyectu y exdirectora de la Escuela Politécnica de Mieres, Asun Camara. Asina, empezó l'inventariu de la redolada na que van trabayar. Trátase, como esplica, “de ver qué nivel de carbonu hai en suelu y nos tipos de vexetación característicos de la zona por que, dende ehí puedan esperimentase los distintos sistemes de manexu de camperes y montes”. Estos tratamientos, que se van desenvolver a lo llargo d'un periodu de dos años, van permitir saber “cuálu ye'l que más carbonu prinda mesmo en suelu como na vexetación”. Y en faciendo los tratamientos, volverá midise'l territoriu pa conocer cuála foi la medría del nivel de carbonu al respeutive de la base. L'equipu tuvo va unos díes en Pumardongo (Mieres), onde vieron una demostración del procedimientu al traviés del que se tomen muestres pa caracterizar los suelos y midir el carbonu que contienen.

La iniciativa ta encabezada pol grupu d'investigación “SmartForest” de la Universidá d'Uviéu, en collaboración con Hunosa, Biesca Inxeniería , la cooperativa Agresta, PEFC España, la Universidá de Santiago y el Principáu. El so nome , “Carbon2Mine”, sofitase nel conceutu de la minería inversa que tien en cuenta que, a lo llargo de decenios, sacárase carbón de les cuenques mineres que pasó a l'atmósfera. Coles mines yá zarraes, los investigadores plantegen secuestrar esi carbón de l'atmósfera ya incorporalu al planeta al traviés de los montes. Yá se conoz que los montes son el mayor sumidoriu de carbonu qu'esiste, pero con esti proyectu quier demostrase que, con una bona xestión, inda pueden prindar muncho más. Y non solo eso, sinón que tou esto lo aprovechen los propietarios forestales pa ganar dineru convirtiendo los sos terrenes en sumidorios de carbonu y entrando nel mercáu de les emisiones de dióxidu de carbonu .

Inventariu

El proyectu empieza col inventariu de les 4.000 hectárees d'Hunosa que yá ta entamáu. En conociendo cuánto carbonu tienen, llendaranse les parceles esperimentales pa probar dellos sistemes de xestión de montes y camperes. Y volverá midise'l terrén. Con tou esto, podrán diseñase sistemes que permitan a los propietarios forestales ver cómo pueden ameyorar los sos terrenes pa optimizar l'aprovechamientu del carbonu. Esto visualizaráse al traviés d'una páxina web na que'l propietariu va poder alcontrar la so parcela, llograr una serie d'encamientos y, si los sigui ce por be, inscribise nel rexistru de carbonu y empezar a vender derechos d'emisiones que van poder mercar les empreses p'amenorgar la so buelga de carbonu.

L'usu de los terrenes d'Hunosa tien el so sentíu. Primero pola estrecha collaboración qu'esiste ente la compañía estatal y la Universidá d'Uviéu, y segundu porque la so superficie forestal ye extrapolable a la qu'esiste nel restu de les cuenques mineres. En cuanto al proyectu, ye mui especial, yá qu'en comparanza con otros enmarcaos nel programa Life, ésti céntrase namás nesti territoriu .