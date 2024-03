¿Cómo se llamen los Pitufos n'asturianu? Agora yá se sabe n'asoleyándose esti cómic

Primero foi'l pitufu Gruñón el que tomó posesión de Llugones. Y agora ye la banda entera de los Estrunfinos la que se preparar pa invadir Asturies cola primer traducción a la llingua asturiana de la obra de "Peyo" (Pierre Culliford). Y ye que Estrunfón, Estrunfín repunante, Estrunfín enfocicáu y Estrunfina van aportar a les llibreríes na 45.ª Selmana de les Lletres Asturianes, que se va celebrar en mayu. La editorial Radagast echó-y valor: mercar los derechos d'un títulu tan popular nun ye cosa de sueltu. "L’Estrunfísimu" y "Estrunfonía en Fu" ocupen 62 páxines a tou color y con tapa dura. Preciu: venti euros.

L'editor y escritor Nicolás Bardio confiesa que nun ye mui "comiqueru" personalmente, pero sí mui de la historieta franco-belga ("Tintín", "Lucky Luke", "Los Pitufos"...) Abúlta-y importante que "esistan estes coses n'asturianu. Pola mesma razón que Roald Dahl, el ‘Vampiru Pequeñín’ o ‘La Hestoria inacabable’. Porque quiero que los nuesos fíos puedan crecer y vivir n'asturianu con coses tan prestoses como estes. Nada me prestaría más qu'esto valiera de pasu pa poder ver dibuxos animaos de los Estrunfinos na tele, el doblaxe ye bien barato. ¡Ponémonos a disposición de la TPA pa lo que faiga falta!".

Una de les viñetes de "L’Estrunfísimu". / Cortesía de Radagast

El traductor ye Xon de la Campa, que'l so "Misteriu nel soterrañu" ganó'l XV Premiu "Alfonso Iglesias" de cómic y que ta pendiente de publicación. Ta encantáu: "Foi mui prestoso. Tenía munches ganes de mete-y mano a una ‘bande dessinée’ francesa (BD), piedra angular de la mio formación nel cómic. Na editorial falábemos de dalgún títulu franco-belga que pudiéremos afayar al asturianu. Y claro, los dos más gordos, ‘Astérix’ y ‘Tintín’, yá taben. ‘Los Estrunfinos’ yeren de los mios favoritos cuando yera neñu. Y propúnxilo a Nicolás y al restu del ‘think tank’ de Radagast". Dixeron sí y p’alantre.

Pasa que "ellos son un pocu más mozos que yo y, claro, identificaben a los Estrunfinos coles series y les pelis, un productu mui pa neños. Pero yo, que lleí los álbumes de guah.e según salíen en castellán, sabía que yeren icónicos pa delles xeneraciones. Y que los primeros álbumes, los qu'inda facía Peyo, teníen temátiques mui adultes, anque amarutaes pa neños". Ye'l casu de "L’Estrunfísimu", una crítica "al populismu políticu y que, lleíu colos güeyos de güei, ta de plena actualidá".

A la izquierda, el pitufu Gruñón que llevanta pasiones en Llugones. A la derecha, Xon de la Campa. / LNE

Atopar el nome

Lo primero de too, "y quiciabes lo más difícil, foi atopar el nome. Aldericamos enforma y salieron dellos, pero a la fin la idea de Nicolás d'asturianizar el nome orixinal foi la que más nos convenció a toos. Y depués, una vegada qu'empecé a usar ‘estrunfinos’ y ‘estrunfiar’ na traducción, yá m'abultaben términos de tola vida. Les dos son palabres que suenen mui asturianes. Otru puntu difícil fueron los xuegos de palabres que-yos encanten a los ‘BD’ franceses. Munches vegaes esos xuegos perdíense si facíes una traducción lliteral y había que camudalos por coses que casaren cola chanza y retranca asturiana. Por suerte, amás de falar francés, llevo casáu más de venti años con una francesa, asina que cuando dalgún elementu cultural nun lu pillaba del tou tiraba de Nadine por que me lo esplicara. Creo que l'álbum quedó mui graciosu y mui asturianu, y eso yera importante pa nós. Queríamos non solo traducir ‘Los Estrunfinos’ al asturianu, queríamos asturianizalos. Y creó que nos salió".

Un aperitivu. Imaxinemos una voz en off al entamu: "Medianueche. Nel pueblín estrunfín too ye calma y tranquilidá"...