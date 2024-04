Asturies va estrenase con un proyectu artísticu na Feria de Shanghái

Asturies va tar presente esti añu na destacada Feria Internacional d'Arte de Shanghái, con una propuesta artística na que ta trabayando como comisariu Ramón Isidoro, y que s'inclúi dientro d'un plan d'acción de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte por ayudar a los creadores y a les industries creatives de la rexón a tener más ecu fuera de les fronteres nacionales.

Asina lo cuntó esti día la titular del departamentu, Vanessa Gutiérrez, na so comparecencia –a pidimientu propiu– na comisión de Cultura de la Xunta Xeneral del Principáu, onde esplicó delles de les claves de la so Conseyería esti añu, por culpa de que nun pudo informar sobre'l programa de gobiernu cuando lo fixeron el restu de conseyeros porque daquella'l so departamentu nun tenía esi mesmu rangu.

Va ser la primer vegada qu'Asturies participe na Feria d'Arte de Shanghái y fadrálo gracies a la collaboración col Institutu Cervantes na localidá china. El artista multidisciplinar y xestor cultural Ramón Isidoro va ser el comisariu de l'amuesa asturiana que se va enseñar na localidá asiática nel mes de payares.

Amás, neses mesmes feches, l'Institutu Cervantes va tresformar una estación de metro de Shanghái nuna galería d'arte, nun proyectu nel que va participar el Muséu de Belles Artes d'Asturies. La institución asturiana cuenta ceder, pa la so reproducción esacta, 13 obres de Sorolla. "Nun se trata d'unviar les nueses obres sinón que tenemos qu'unviar archivos fotográficos n'alta calidá pa que en China faigan copies esactes sobre una superficie qu'asemeya a un llenzu. Fadránles coles midíes esactes de los cuadros y tenemos qu'incluyir tolos detalles por que tamién se faigan répliques esactes de los marcos de los cuadros", esplicó Alfonso Palacio, director del Belles Artes.

La galería podría incluyir répliques tamién d'obres del pintor valencianu d'otres instituciones españoles por que "ye un proyectu del Institutu Cervantes d'espardimientu de la cultura española, y quixeron centrala en Sorolla pol gran añu espositivu que se vivió nel 2023". Tamién aludió Palacio al distintu conceutu qu'hai en China de les répliques, frente a la idea española o europea. "Pa ellos la copia nun ye un sucedaneu nin tien una connotación tan peyorativa como pa nós; pa ellos hai tou un arte na copia", polo que nada restaría interés a l'acción que va entamar la institución cervantina na estación de metro.

La Conseyera de Cultura amosóse interesada en favorecer dende'l so departamentu el qu'haya un "incrementu de la competitividá y el potencial económicu de los sectores culturales y creativos". A lo llargo del bieniu 2024-2025, Asturies va asumir la representación autonómica nel comité de xestión intergubernamental d'Europa Creativa. Ente les midíes d'internacionalización de la cultura asturiana Gutiérrez citó tamién el Festival Intercélticu de Lorient, y la Feria del Llibru de Guadalajara, en México, onde tamién se promoverá la presencia asturiana.