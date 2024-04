Lo que-y va costar al contribuyente mediu asturianu la negativa a axustar l'IRPF a la inflación

La negativa de los gobiernos d'España y d'Asturies a axustar l'Impuestu sobre la Renta de la Persones Físiques (IRPF) a la inflación ta pasando factura a los contribuyentes. El Rexistru d'Economistes Asesores Fiscales (REAF) fixo cálculos y llegó a la conclusión de que nun tener deflactao la tarifa estatal del impuestu d'alcuerdu a la medría de precios acumulada nos años 2021, 2022 y 2023 (16,1%) supon qu'un contribuyente mediu vaya pagar na actual declaración de la renta 232,56 euros más (pal casu d'un declarante con una renta añal del trabayu d'unos 30.000 euros).

El sobrecostu por nun correxir el 16,1% d'inflación acumulada nestos trés años cífrase en 403,98 euros pa un contribuyente con una renta añal del trabayu de 45.000 euros; en 611,74 euros, pa una renta de 70.000 euros; y en 1.707,73 euros pa contribuyente con una renta salarial elevada, de 350.000 euros. "Pa les rentes baxes, cualquier aforru ye de más ayuda", puntualizó Raquel Jurado, técnica del Serviciu d'Estudios del REAF.

A entrugues de LA NUEVA ESPAÑA, los directivos del REAF precisaron qu'el so estudiu céntrase namás na tarifa estatal del IRPF, pero que pa calcular la cuantía del impuestu en cada autonomía tuvieron en cuenta qu'hai rexones nes que s'afayaron les tarifes autonómiques a la inflación (hasta once comunidaes autónomes) y otres nes que non (ente les que ta Asturies, qu'apostó como alternativa por ampliar les deducciones fiscales selectives). Asina, un contribuyente mediu con unes rentes del trabayu de 30.000 euros, va pagar d'IRPF n'Asturies 4.956,20 euros. Si se deflactara la tarifa estatal p'afayala al IPC del añu pasáu (3,2%), la cuota a pagar per esi contribuyente mediu asturianu baxaría a 4.909,98 euros. Si se tuviera en cuenta la medría media de los salarios en 2023 (5,4%) baxaría a 4.878,20 euros. Y si la tarifa estatal se deflacta según l'IPC acumuláu de 2021, 2022 y 2023, la tarifa cayería a 4.723,64 euros con un aforru fiscal de 232,56 euros.

Deflactar l'IRPF consiste en correxir caún de los seis tramos de la tarifa del impuestu d'alcuerdu a la inflación pa evitar que nengún contribuyente salte de tramu pol simple fechu de qu'el so salariu caltuviera'l so poder adquisitivu. "Non deflactar l'impuestu ye una decisión política de mala xustificación porque los contribuyentes xuben de tramu, racaudase más y nun se da un respiru a los ciudadanos", señaló Valentín Pich, presidente del Conseyu Xeneral d'Economistes d'España –del que depende el REAF–, que sorrayó la importancia técnica d'afayar les tarifes y aumentar los mínimos personales y familiares nos períodos d'elevada inflación pa caltener el poder adquisitivu de los ciudadanos.

Los conomistes asesores fiscales tamién rescamplaron qu'hai llendes de deducciones nel IRPF que quedaron desfasaos cola fuerte medría de los precios rexistraos nos últimos años. Asina, Agustín Fernández, presidente del REAF, manifestó que "la llende de 2.000 euros pa deducir los gastos de mala xustificación pa empresarios y profesionales quedó bastante anticuáu, porque dende l'añu 2007 nun foi actualizáu y debería d'asitiase cerca de los 2.800 euros, una y bones la inflación acumulada dende 2007 foi del 40,27%".