Esti ye'l prestixosu premiu que recibió'l Muséu Marítimu de Lluanco

El Muséu Marítimu d'Asturies, en Lluanco, ta de norabona. La Cofradía Bona Mesa de la Mar de Salinas decidió otorgar el premiu "Llámpara natural" 2024 al centru lluanquín "pol so llabor y esmolición a favor de la protección de les costumes, artes, historia y llabores del mundu de la mar". La instalación museística garra asina'l testigu d'Astilleros Gondán y d'Álvaro Platero, el so presidente, que fueron los galardonaos la pasada edición. L'actu d'entrega va tener llugar na sede de la entidá castrillonense, en La Colonia de Salinas, el próximu 31 de mayu.

"Tamos peragradecíos, ye una gran reconocencia. Ye un galardón que tien un llargu historial y siempre escoyó a xente perimportante, ye un honor formar parte d'esa llista de premiaos", confesó José Ramón García, director del muséu, que destaca la relación d'esti premiu cola mar. "Nun teníemos nengún niciu de que nos lo fueren dar, foi una decisión de la cofradía. Pa nós foi una doble sorpresa, polo inesperao y pola so importancia", reconoció'l máximu responsable del Muséu.

El centru, allugáu na cai Xixón de Lluanco, creóse en 1948, asina que l'añu pasáu cumplió'l so 75u aniversariu. La so primer etapa, hasta 1960, foi importante porque nella fueron materializando l'espíritu qu'inspiró'l nacimientu del centru, sol impulsu popular y l'enfoque del so primer director, Eulogio Varela Hervías. Nesa etapa entamáronse múltiples iniciatives, como la fundación d'una escuela d'aprendices, los premios "Virxe del Carmen", l'impulsu dáu a l'artesanía local y, sobremanera, la pionera concepción museística de captación y estudiu del patrimoniu etnográficu venceyáu coles actividaes marítimes.

En superando una etapa menos rellumante de trenta años, marcada pol cansanciu de los sos promotores y les poques actividaes realizaes, una dómina qu'en 1990 remató col zarru del Muséu, al añu siguiente un nuevu equipu, dirixíu por José Ramón García López, fíxose cargu de lo que quedaba y propúnxose reabrilu y actualizalu. Pa ello entamaron una busca y recoyida de materiales etnográficos, urxente por demás polos rápidos cambios que se taben operando na pesca, y la busca d'una nueva sede. Depués de la construcción d'esti nuevu edificiu, agora'l Muséu Martítimu de Lluanco disfruta d'un estáu de salú envidiable y ye ún de los principales intereses culturales de la capital gozoniega.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.