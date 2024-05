L'ingresu mínimu namás llega al 16,5% de los asturianos n'antoxana de la probeza

L'Asociación de Directores y Xerentes en Servicios Sociales alvirtió que l'Ingresu Mínimu Vital (IMV) llega "namás al 12% de la población que vive per baxo de l'antoxana de la probeza", cuatro años dempués de la so implantación nel país. Una media que xube hasta'l 16,5% n'Asturies. L'Asociación referta al Gobiernu qu'inda nun s'estableció "nenguna coordinación" colos servicios sociales municipales pa incrementar la so cobertoria y llamenta el "llaberintu burocráticu" que supon allegar a esta prestación, en "la mayor crisis social de la historia". Coles mesmes, denunció les diferencies territoriales esistentes que van dende'l 24,5% de cobertoria de población per baxo de l'antoxana de la probeza en País Vascu al 5,9% en Baleares.

L'asociación acusó al Executivu central de "nun cumplir col oxetivu que se plantegó de llegar a les 850.000 families que malviven na probeza estrema nel nuesu país".

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.