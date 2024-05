"Los últimos pastores", de Samu Fuentes, estrenase mañana en Madrid

El director de cine asturianu Samu Fuentes va estrenar mañana día 31, n'Asturies y na Academia de Cine de Madrid, la so segunda película como guionista y director de non ficción. Ye la cinta "Los últimos pastores", na que se cunta la hestoria de los hermanos Mier, Fernando y Manolo, dos de los últimos pastores que caltienen la so manera de vida intacta nos Picos d'Europa. El martes 28 hubo un preestrenu, con coloquiu posterior, nel Teatru de la Llaboral.

“Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d´Asturies”.