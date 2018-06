El juez absuelve a los acusados por un accidente laboral en el Alto del Praviano

El director y el palista de una cantera situada en el Alto del Praviano han quedado absueltos de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio / lesiones por imprudencia grave tras el accidente de un trabajador en 2007 en el que perdió una pierna. La sentencia que aún no es firme fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés.

El magistrado entiende que el accidente "hubiera ocurrido igualmente" pese a que la cantera carecía de las disposiciones internas de seguridad y la zona de mantenimiento hubiera estado debidamente señalizada. "Podemos concluir que el accidentado conocía perfectamente dónde se encontraba la zona de mantenimiento de los vehículos y que si no acudió a ella no fue porque no estuviera señalizada, sino simple y llanamente porque de forma indebida o negligente no acudió a dicha zona, efectuando labores de limpieza del camión dumper en plena zona de descargas y en el radio de acción de la pala cargadora que conducía el palista", señala el juez en la sentencia. Y dice más: "Si el accidentado se colocó en la trayectoria habitual de la pala no fue por ignorancia sino por imprudencia".

El accidentado estaba limpiando su camión dumper en la zona de carga y descarga, después de haber descargado material de obra. El palista que también trabajaba en la zona dio marcha atrás, golpeó con su vehículo al dumper y la caja del camión cayó sobre la pierna del trabajador, que murió posteriormente en 2014, tras practicársele 26 operaciones quirúrgicas.

El director facultativo de la empresa se enfrentaba a una pena de tres años de cárcel y el palista estaba acusado como responsable civil del accidente.